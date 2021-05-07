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【一劍浣春秋】女優私下都在聊什麼？大家的共通語言是⋯

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
片商的共演企劃會讓很多大牌見到面。 圖／翻攝自amazon
片商的共演企劃會讓很多大牌見到面。 圖／翻攝自amazon

你知道就算同一間經紀公司，女優彼此之間仍然很少見面嗎？

為什麼？雖然市面上不少共演作品，但比較紅的AV女優都是自己一個人拍片，只會認識不同的男優和他們的小弟弟而不會見到其他女優；能讓她們見面只有兩個機會，一個是片商的共演企劃，過去的片商Prestige、肺炎流行前的大廠S1都會固定發出動員令集結旗下的專屬女優，這時候大家就會見面了〜

另一個狀況就是見面會或成人博覽會的活動，這時候女優就要過團體生活了ー當然，很多女優生性孤僻，不喜歡和其他人打交道，這對她們來說是煎熬；但如果有像明日花綺羅、三上悠亞或是橋本有菜這種不只是影迷還有很多女優也覺得可愛的天后出場氣氛就會活絡許多，就算活動非常疲累還是可以聽到她們吱吱喳喳的聲音：

成人博覽會是女優聊天的好時候。 圖／翻攝自lctech
成人博覽會是女優聊天的好時候。 圖／翻攝自lctech

那，你想知道女優私底下都在聊什麼呢？

在過去，大家多半是在聊經紀公司的抽成與給薪－－是的，因為平常大家見不到面，所以很多女優並不是太清楚自己拿到的片酬在業界是怎麼樣的水準，在合作拍片以及一起活動時大家就會忍不住開始討論，雖然大部分的經紀公司就和你我的公司一樣禁止討論薪水，但這是人之常情，哪家經紀公司抽成多、哪家事務所會拖欠片酬、又有誰找不到工作女優這時候就一目瞭然了⋯⋯

所以為什麼成人博覽會後很多女優會跳槽換事務所就是這原因，這一行沒有終身雇用制這種東西，而且青春有限，大家都是唯利是圖，女優要錢、經紀公司和片商也要能打會賣的女優，所以流動是很激烈的。只是人嘛，三句話不離錢也未免太市儈，除了賺錢的事以外，還有什麼能成為女優之間的話題呢？

明日花綺羅是大家的偶像。 圖／翻攝自twitter@asukakiraran
明日花綺羅是大家的偶像。 圖／翻攝自twitter@asukakiraran

還有兩件事，一個是其他女優的八卦，雖然在活動時女優大多不喜歡談其他人的八卦（日本人嘛，很假掰，當然也是希望大家把她們當做唯一不要分心），但私底下她們討論得可勤了！哪個女優性格不好、哪個女優快引退了、引退的原因是什麼，還有安齋拉拉好扯怎麼可以一直換名字演出然後還拿那麼多錢，全是她們感興趣的話題，不騙你，待到女優身邊一整天，不用說話你也可以成為業界八卦王，很多料真的超猛，是那種會叫人嚇一大跳甚至受驚到馬上風的超級八卦！

還有呢？就是「整形」了，雖然老一輩的人告訴我們天然ㄟ尚好，但看到明日花綺羅成為時尚教主，看到深田詠美成了社群達人，AV女優對整形這檔事還真的是超級有好感。所以私底下她們會互相討論哪個醫生比較好，哪位女優改造得很不錯，甚至就連有女優因為整太多所以現在只能用一邊吃飯、有人因為眼頭開得不好所以又回去再修停工一兩個月，然後還有人鼻子弄歪了大家也都訊息零落差⋯⋯

深田詠美的流量讓人羨慕。 圖／翻攝自twitter@FUKADA0318
深田詠美的流量讓人羨慕。 圖／翻攝自twitter@FUKADA0318

所以為什麼有些女優愈長愈像，除了片商的封面設計人員只會修出一種臉蛋外，就是女優私底下交換情報後真的去找了同一個醫生。常常有影迷開玩笑說女優會愈來愈像是因為她們同一個醫生，自信點，不要用玩笑的態度講，那本來就是事實〜

整形是大家共同的語言。 圖／翻攝自jprime
整形是大家共同的語言。 圖／翻攝自jprime

女優 整形

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