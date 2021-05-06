台灣童顏網紅好身材 1個身份令網友跌破眼鏡

台灣網紅圓圓（Irene Chang，IG：icicbaby）擁有清純童顏加上健美好身材，本身已具備令網友關注的條件，而其少女味造型背後，竟然已是2名女兒的媽媽，這個身份更令網友大感意外，驚艷之餘更佩服她生了2胎後仍能保持到好身材和靚樣，想必下了不少苦功，難怪有大量粉絲追隨！

圓圓的IG擁有14.6萬名粉絲，她的帳戶除了分享自己的生活外，最常見的是與2名可愛女兒在親子互動，最愛與粉絲分享家庭天輪樂。圓圓最令人感到驚訝的，就是即使她已生了2名女兒，但樣子依然有童顏感覺，身材更是繼續纖瘦，相信令不少媽媽十分羨慕！

圓圓其實出道已久，大學時就讀亞州大學幼兒教育系，同時又懂得多種樂器包括鋼琴、長笛及大提琴，的確是既有愛心又有才華。

她亦因為集美貌、身材、才華與愛心於一身，因而被網友視為完美女神的典範！

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文章授權轉載自《香港01》