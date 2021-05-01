身材勻稱到不科學！韓國甜美護理師「零贅肉」體態引網暴動

不少人去醫院的時候，都會刻意留意駐房護理師長甚麼樣子。如果是帥哥或者美女的話，相信都會為你的住院之旅帶來不少的歡樂。近日，一名韓國女護理師在各大討論區被瘋狂討論，超不科學的身材比例加上甜美的長相，令不少網友留言大讚「打針都不會痛」、「生病也會幸福」。

李美知（譯音），是韓國某間大學醫院的駐院護理師。據悉，她畢業於4年制的護理師大學，並且是通過國家考試後，成為正式的護理師。除了當護理師之外，她於去年開設YouTube頻道，自稱「會運動的護理師」，在YouTube上分享做運動的日常。

除了是美女護理師之外，她的身材和體重亦成為了網友熱烈討論的話題。早前，她在YouTube上公開自己的體重為61kg，令網民感到非常意外，紛紛留言表示「零贅肉卻有60kg」、「想不到60kg身材原來可以這樣好」、「肉應該都長到該長的地方」。

李美知表示，因為自己非常熱愛運動，幾乎每天下班後都會去健身室健身，或者在家做home training，久而久之就練成了這樣S line又結實的身材。不少網友留言表示很被想她照顧，「如果被這樣的護理師照顧，生病也是幸福的」、「打針應該也不會痛」。

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文章授權轉載自《香港01》