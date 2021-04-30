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國軍2正妹明星臉 網友見照驚艷：戀愛了！

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄憲兵隊邱閔楨下士（左）、陸戰六六旅陳子婷少尉（右）。 圖／翻攝自青年日報臉書、中華民國海軍臉書
高雄憲兵隊邱閔楨下士（左）、陸戰六六旅陳子婷少尉（右）。 圖／翻攝自青年日報臉書、中華民國海軍臉書

當兵給人的印象總是陽剛氣十足，但隨著社會觀念進步，兩性平權的主張，女性從軍的人數也越來越多，近日在中華民國海軍和青年日報的臉書上就分別介紹了兩位「巾幗不讓鬚眉」的正妹軍士官，讓網友們眼睛為之一亮。

中華民國海軍昨（29）日在臉書上分享了一張少尉女軍官的照片，這名女軍官名叫陳子婷，服役於陸戰六六旅。照片中只見她穿著筆直、挺拔的帥氣軍服，留著一頭俏麗短髮並露出淺淺微笑望向遠處，照片中還配上口號「不知則問，不能則學，不服輸是我的態度」。

陳子婷亮麗的外型讓網友們相當驚艷，「看了就知道很厲害喔」、「太棒了！巾幗不讓鬚眉，很有個性、很執著，很欣賞」、「執著又自信的眼神，海軍加油」、「自信又帥氣的眼神，台灣的年輕男生要多多加油了」、「女生服役陸戰隊，勇」；還有人發現她的照片撞臉藝人陳妍希，「好像陳妍希」、「這角度有陳妍希的美感」、「戀愛了」、「要不是退伍了，我就簽下去」。

無獨有偶，青年日報昨日也在臉書上分享了一位正妹士官的照片，是一名服役於高雄憲兵隊邱閔楨下士，現年26歲的她長相清秀、笑容甜美，還有一雙迷人的電眼，而她從軍的願景是「肩擔重任，築夢踏實」。

照片一出讓許多網友直呼「想被逮」，「憲兵之花~讚」、「現在的國軍真幸福」、「被這樣的憲兵記違紀，應該沒人靠北」、「原來這就是戀愛的感覺」、「想自願役了」、「這個長太正，壞人不會怕」、「唯一看到不會想烙跑的憲兵」、「有可愛的明星臉」。

高雄憲兵隊邱閔楨下士（左）、陸戰六六旅陳子婷少尉（右）。 圖／翻攝自青年日報臉書、中華民國海軍臉書
高雄憲兵隊邱閔楨下士（左）、陸戰六六旅陳子婷少尉（右）。 圖／翻攝自青年日報臉書、中華民國海軍臉書

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