賣場打工被偷拍成網紅 輔大李芷霖甜美模樣獲封「好市多周子瑜」

撞臉周子瑜的就是她！台灣網紅李芷霖（IG「leelin0」）在高中時代於大賣場好市多（Costco）工作時，遭人偷拍其工作情況放上網，被指樣子與周子瑜相似而獲封「好市多周子瑜」稱號，從而在網上爆紅。她累積人氣後已經轉型成網紅，憑甜美樣子及好身材而廣受歡迎，更加成為台灣籃球隊新竹街口攻城獅隊的啦啦隊員之一！

李芷霖出道的經過由被偷拍開始，2017年她就讀高中時到好市多打工，站在收銀機後工作時被人偷拍放上網，因被指貌似周子瑜而成為網民談論對象，意外成為「好市多周子瑜」後受到關注，甚至吸引網民到相關店舖，期望見女神一面。

李芷霖在高中時代曾經在好市多打工，因被網民偷拍照片放上網而爆紅，更被封為「好多市周子瑜」。（網路圖片）

高中畢業後，李芷霖就進入輔仁大學體育系，並投入啦啦隊活動，曾經參與2019年的FISU（國際大學生體育聯合會）世界大賽啦啦隊錦標賽並奪得季軍。

李芷霖其後加入新竹街口攻城獅隊啦啦隊，成功吸引大量粉絲支持她，欣賞她在球場上努力地為球隊打氣的英姿！

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文章授權轉載自《香港01》