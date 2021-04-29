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零死角女神！《大學生了沒》初代成員身材完美 拍廣告濕吻對手卻被Cut剩1秒

聯合新聞網 / 卓柏安／報導
席晴MoMo是節目《大學生了沒》的初代成員，至今樣子身材與當年幾乎沒有分別！（IG「_momo_ching」圖片）
席晴MoMo是節目《大學生了沒》的初代成員，至今樣子身材與當年幾乎沒有分別！（IG「_momo_ching」圖片）

被喻為零死角女神，果然是怎麼看都找不到缺點！模特兒席晴MoMo是節目《大學生了沒》的初代成員，數年前更已經結婚，但現時在社交媒體上仍然活躍，樣子身材不但仍然保持到「零死角」封號，甚至似乎與過去沒有分別！

席晴MoMo是模特兒及網紅出身，一對精靈的大眼睛和瓜子臉，顏值爆表，加上她的身材亦十分之有曲線美，標緻的樣子幾乎怎樣看都找不到缺點，被封為「零死角女神」絕對有原因！

席晴曾在節目上分享自己拍廣告時的經歷，指其中一個廣告內容是要3對男女接吻，其中2對男女很順利就完成接吻的鏡頭，但她與男主角則吻了1個小時都未能令導演滿意。導演最後建議席晴與男主角濕吻，席晴接受提議後終可順利完成拍攝，不過她看到成品卻發現該個鏡頭只有1秒，令主持人笑言是不是對手曾經偷偷給錢導演。

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文章授權轉載自《香港01》

模特兒 網紅

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