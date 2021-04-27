長髮仙氣！韓國網紅陽光笑容超燦爛 IG派福利泳衣照吸睛

網紅有很多，這次要介紹的是來自韓國的清純系氣質美女「박선영」（IG：s_ylll）。

「박선영」看上去已經令人有清爽的感覺，而且笑容令是令人覺得心花怒放可以忘記煩惱！

「박선영」的IG有多達39萬名粉絲，她的樣子標緻之餘留有一頭長髮，隔着屏幕亦可以感覺陣陣清秀氣質。

她在社交媒體上的照片經常都會展示招牌笑容，加上不時會有性感造型大曬身材，令網友都大飽眼福！

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文章授權轉載自《香港01》