【一劍浣春秋】男優收入解密！能和吉澤明步肉搏射一發的炮金是？

記得之前有次想打聽某位新人的資料，正好看到替她「開箱」的男優是暗黑杰倫東尼大木，想說可以請教那新人在片場的模樣，於是我馬上電話撥過去，想聽聽他對這位女優的看法。

結果電話那頭的他滿頭問號，不論是女優的名字還是她身體的特徵說什麼都想不起來，我心裡覺得這暗黑杰倫實在太扯，明明是三個月前才親密接觸進出抽插的女孩耶，怎麼說忘就忘？

東尼大木其實記不住女優。 圖/翻攝自dmm

後來我才知道他不是裝傻，而是真的沒在記人——或者該這麼說，東尼大木是使出了AV男優必備的「我看不到你」大法。對他們這些靠下半身討生活的人來說，如果要看人家的臉辦事一定會碰到不喜歡的女優，所以他們會把力氣集中到下半身想辦法讓海綿體充飽血。至於女優漂不漂亮、身材又是什麼樣子，對東尼大木根本不重要，他只要在該硬的時候硬起來，然後在對的時間做對的事情就好，不要該火車便當時卻偷懶老漢推車就行了〜

那，什麼樣的女優才會讓男優有印象？

一種當然就是很知名很知名的女優，比方說演出前一定要喝紅酒、現在轉型成為時尚教主的明日花綺羅，或是風靡華人圈、有「暗黑志玲」之稱的波多野結衣，像東尼大木這種也在華人圈發展、偶爾要接受媒體採訪的男優當然不能說不認識，因為想上報紙有時候得靠她們；還有一種就是特別難忘的經驗，一般男優會記得大概就兩種女優，一個是AV生涯的淫幕初體驗對象，一個就是有生以來最糟糕的人⋯⋯

清水健對自己是新人時的女優印象深刻。 圖/翻攝自livedoor

像清水健在電視節目就說自己還是新人時，對著一個下面流出綠色汁液的女優發楞，不知道該舔還是該走開；而東尼大木則是對2007年一個已經記不起名字的女優印象最深刻，在那個時代男女優都不知道走進片場會碰到什麼樣的對手，那天東尼大木是起個大早，喝了杯咖啡，帶著好心情打開片場大門，結果發現對手是個120公斤重的龐然大物⋯⋯

怎麼辦？總不能鞭數十驅之別院吧？所以東尼大木使盡渾身解數做好服務，各種合理的不合理的姿勢全都用了一遍，搞得自己不只筋疲力盡還因為肌肉痠痛所以一連推掉了好幾個工作——也許有些朋友會說賺錢哪有輕鬆的？對啦，這樣講也沒有錯，但你知道男優這樣能賺多少錢嗎？

東尼大木其實記不住女優。 圖/翻攝自dmm

有位名喚「蛙野」的AV男優最近以漫畫家的身分出道，爆了不少AV界的料，大家都很關心的片酬自然是他漫畫的重點：他在業界算什麼地位呢？簡單地說，這位斜槓去當漫畫家的AV男優是可以和業界的活化石吉澤明步啪啪啪的，那可是很多男優到不了的程度，說是金字塔的頂端絕不為過，那你猜他和女優從前戲到本番抽插然後發射完了能拿多少錢？

大約12000日幣(折合台幣約3150元)！

能和吉澤對決的男優其實片酬不多。 圖/翻攝自xcity

而且這還是加完薪後的數字，他一開始拿到的錢還不到5000日幣(約1300元台幣)，雖然說能搞吉澤明步還有錢拿已經是人生勝利組了，不過這樣的片酬不要說藍色小藥丸了，就連肚子都填不飽，也難怪不管再有名的男優都要拜託片商「多發我一點通告」，然後一場拍完就要去趕場拍下一場，與其說是性慾旺盛很愛幹，不如說不這麼幹在東京根本活不下去⋯⋯

這樣子，你還想當AV男優嗎？