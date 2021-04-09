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【一劍浣春秋】你想當男優嗎？這些事情不要做！

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
曾公開聊與男優合作狀況的櫻空桃。 圖／翻攝自tokimeki-s
曾公開聊與男優合作狀況的櫻空桃。 圖／翻攝自tokimeki-s

以前和媒體記者一起採訪AV女優時，我常常會聽到這麼一個問題：

「妳和哪個AV男優做最爽？為什麼？」

不會有任何女優回答這問題的，因為日後還要和很多男優合作，直接點名最喜歡「蕉流」的男優是陷她們於不義；另外，這一行有不成文的規定，男女優不得交換聯絡方式、不得私下聯絡、當然更不准交往搞免費的，雖然不是每個人都遵守，但公開稱讚某個男優實在太敏感了，經紀人都會打PASS叫女優不要回答⋯⋯

曾公開聊與男優合作狀況的櫻空桃。 圖／翻攝自tokimeki-s
曾公開聊與男優合作狀況的櫻空桃。 圖／翻攝自tokimeki-s

不過話說回來，女優確實會有比較「合」的男優，這個「合」指的自然是床上比較合得來，像櫻空桃就曾說和「鬼父」、常演出混帳老爸的田淵正浩合作愉快，因為對方「非常紳士」；而媒體寵兒清水健則是以在片場搞笑搏得不少女優好感，因為片場安靜的連一根針掉到地上的聲音都聽得見，工作人員又大多很嚴肅不會笑，清水健這樣能讓大家輕鬆一下的男優可以緩和情緒很緊繃的女優，所以對他印象很好的女優不少〜

不過你知道嗎？現在的AV女優是可以挑選男優的：這意思不是說女優可以指名和哪個男優合作，而是她們擁有否決男優的權力ー是的，一支作品在導演提出企劃、與女優面試完以後同時也會決定男優人選，而在當今的AV界，不管女優再小牌都可以拒絕和自己不喜歡的男優合作，男優不得有異議更不可以去盧。

被櫻空桃點名合作很愉快的田淵正浩。 圖／翻攝自twitter@tabu313
被櫻空桃點名合作很愉快的田淵正浩。 圖／翻攝自twitter@tabu313

那，男優會因為什麼樣的理由被拒絕呢？

其實這沒有一定的標準，多半和女優的喜好有關，首先會被拒絕的就是「不愛乾淨的男優」，雖然男優外型各有千秋，有人變態有人帥，不過女優最先考慮的倒不是他們帥不帥，而是要看他們的衛生習慣：比方說現在片商都要女優來一段潮吹，要噴得多還要噴得高，所以男優有沒有剪指甲就很重要，要不然他們在下面亂摳一通是會受傷的；又或者是要看他們有沒有刮鬍子，如果沒刮就來上班然後鬍渣刺得人家臉很痛也是會被拒絕合作的。

以上算是當AV男優的小常識，你一定要乾乾淨淨才能和女優坦誠相見。接下來會被女優打槍就和他們的性徵及性癖有關了。我看過不少女優的資料卡，發現蠻多人排斥和「很粗的男優」合作－－這可能讓某些朋友嚇一跳，AV男優會因為太粗被拒絕？女優還好嗎？但不暪你說，不想和粗大長男優合作的女優還不在少數，像在流出無碼片中被發現小頭像雞蛋大然後棒身如麵棍的Wolf田中就讓很多女優退避三舍，大家都是來賺錢的，被搞到破掉就不好了〜

粗壯的Wolf田中讓很多女優退避三舍。 圖／翻攝自twitter@t_love_93
粗壯的Wolf田中讓很多女優退避三舍。 圖／翻攝自twitter@t_love_93

最後就是性癖的問題了。比方說有些男優喜歡橫衝直撞，字典裡完全沒有憐香惜玉4個字；比方說有位男優喜歡在後背位時用力拍打女優屁股，又不是大家都這麼M，被男優打得像隻猴子一樣屁股都紅了是沙小？還有些男優喜歡舔，不是依照劇情舔女優的性感帶喔，是他們想舔哪就舔哪，有人喜歡舔腋下，有人喜歡舔女人的腳底板，有些女優會覺得挺有趣的，有些人則是被舔到心裡發寒，下一次就不要合作了！

雖然女優不會明講自己拒絕和哪個男優合作，不過時間一久大家也看得出來，這也讓和某些男優的合作除此多了「解禁」之名ー這樣也好，這一行就是缺話題，只要能吸引影迷關注，不管是好話題還是壞話題都行，所以有些背著惡名的男優感覺是甘之如飴。但如果你是有志成為AV男優那該注意的還是要注意，千萬不要一上床就拿到一堆負評了⋯⋯

在業界待了十多年的吉澤明步就有拒絕合作的男優。 圖／翻攝自tokimeki-s
在業界待了十多年的吉澤明步就有拒絕合作的男優。 圖／翻攝自tokimeki-s

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