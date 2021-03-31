身材火辣「玉蘭花妹」身份起底！她吐背後真相：其實賣得不好

有民眾昨（30）日開車行經台北建國北路高架下附近道路，看到車陣中有一名年輕正妹沿路兜售玉蘭花，忍不住直呼太辣了，照片曝光後引起許多網友的熱議，隨後馬上有網友起底該名玉蘭花妹的真實身份，本人也在IG上回應。

一名網友在臉書《爆廢1公社》po出數張一位長髮飄逸的正妹身揹一籃玉蘭花在路上販賣的照片，照片可以看到她身穿白色小可愛和牛仔熱褲，身材纖瘦，即使戴著口罩，還是能看出清秀標緻的臉龐。原po忍不住寫道「現在賣玉蘭花都這麼辣是對的嗎？」貼文也吸引1.9萬的網友按讚，紛紛留言「這一PO，明天建北是不是要塞爆？」、「該是去展現愛心的時候了」。

不過也有眼尖網友發現，女子的胸口疑似有掛著麥克風收音，認為事有蹊蹺，果然今有人立刻起底，這名玉蘭花妹就是遊戲實況主聶小倩Sherry。本人第一時間在IG發限時動態回應受到關注「報導怎麼一堆」，並提及當天行程「早上賣玉蘭花，晚上上主持課」。

玉蘭花妹的真實身份是遊戲實況主。圖／取自 聶小倩 Sherry臉書

她也發文表示感到受寵若驚，透露當天玉蘭花賣的狀況其實並不好，「走進車潮，彎腰鞠躬收到冷眼看待或是迴避視線的佔大多數...」，不過她認為此次經驗上了一堂名叫「愛心傳遞」的課。