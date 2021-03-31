快訊

北檢認證的有論文及學歷！彭文正污衊蔡英文遭起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身材火辣「玉蘭花妹」身份起底！她吐背後真相：其實賣得不好

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在路上停等紅燈時，看到一名正妹端著玉蘭花沿途販售。 圖／翻攝自《爆廢1公社》
有網友在路上停等紅燈時，看到一名正妹端著玉蘭花沿途販售。 圖／翻攝自《爆廢1公社》

有民眾昨（30）日開車行經台北建國北路高架下附近道路，看到車陣中有一名年輕正妹沿路兜售玉蘭花，忍不住直呼太辣了，照片曝光後引起許多網友的熱議，隨後馬上有網友起底該名玉蘭花妹的真實身份，本人也在IG上回應。

一名網友在臉書《爆廢1公社》po出數張一位長髮飄逸的正妹身揹一籃玉蘭花在路上販賣的照片，照片可以看到她身穿白色小可愛和牛仔熱褲，身材纖瘦，即使戴著口罩，還是能看出清秀標緻的臉龐。原po忍不住寫道「現在賣玉蘭花都這麼辣是對的嗎？」貼文也吸引1.9萬的網友按讚，紛紛留言「這一PO，明天建北是不是要塞爆？」、「該是去展現愛心的時候了」。

不過也有眼尖網友發現，女子的胸口疑似有掛著麥克風收音，認為事有蹊蹺，果然今有人立刻起底，這名玉蘭花妹就是遊戲實況主聶小倩Sherry。本人第一時間在IG發限時動態回應受到關注「報導怎麼一堆」，並提及當天行程「早上賣玉蘭花，晚上上主持課」。

玉蘭花妹的真實身份是遊戲實況主。圖／取自聶小倩 Sherry臉書
玉蘭花妹的真實身份是遊戲實況主。圖／取自聶小倩 Sherry臉書

她也發文表示感到受寵若驚，透露當天玉蘭花賣的狀況其實並不好，「走進車潮，彎腰鞠躬收到冷眼看待或是迴避視線的佔大多數...」，不過她認為此次經驗上了一堂名叫「愛心傳遞」的課。

正妹 口罩

延伸閱讀

火辣正妹穿梭車陣賣玉蘭花 網友暴動：該去展現愛心了

相關新聞

身材火辣「玉蘭花妹」身份起底！她吐背後真相：其實賣得不好

有民眾昨（30）日開車行經台北建國北路高架下附近道路，看到車陣中有一名年輕正妹沿路兜售玉蘭花，忍不住直呼太辣了，照片曝光後引起許多網友的熱議，隨後馬上有網友起底該名玉蘭花妹的真實身份，本人也在IG上回應

火辣正妹穿梭車陣賣玉蘭花 網友暴動：該去展現愛心了

在車來車往的路口常常都會看到一些賣玉蘭花的小販，大多是上了年紀的長輩或者是行動不方便無法謀生的人，但鮮少看到有年輕人，尤其是年輕女孩子在賣玉蘭花。有網友今（30）日開車時看到路邊有一名年輕正妹沿路兜售玉蘭花，讓他忍不住直呼太辣了。照片曝光後引起許多網友的熱議，也有人質疑可能是在拍節目。

麻將界的合法蘿莉！日童顏巨乳偶像考上職業選手

日本藝人偶像長澤茉里奈，身高只有153公分，確有著F罩杯的好身材。由於臉龐有如小女孩般的稚氣，因此被粉絲們稱做「合法蘿莉」。而她除了出色的外表之外，最近更打算挑戰麻將界，還通過了職業麻將協會的測試。

【一劍浣春秋】被黑人頂到肺、走後門到脫腸 女優解禁痛楚多！

看片子的時候，您是不是常看到封面有「解禁」兩字？

寫真女星PO片「裸體吃晚餐」 男粉天天報到跪求：別下架

日本寫真女星小泉かな開設YouTube頻道長達3年，直到近日才終於上傳紀錄日常生活的小短片，雖然有些影片長度才短短幾秒，但她在影片中尺度大開，不只裸著上身吃晚餐，更只穿著一件內褲展示性感身材，影片中的走光畫面靠著後製效果遮蓋，讓不少男粉絲看了直呼幸福，更忍不住哭喊「求影片不要被下架，想好好珍惜著觀賞」。

日本比基尼女星短髮俏麗好身材 曾是玩Wii世界第一名！

男生或多或少都會想和女朋友一齊玩遊戲，有共通興趣之餘還能一起曬恩愛，有外表有身材兼打遊戲打到成為世界第一的日本比基尼女星「みもれもん（mimolemon）」（IG：mimore_mon0929）相信就可能是不少玩家男生心目中憧憬對象！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。