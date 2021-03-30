火辣正妹穿梭車陣賣玉蘭花 網友暴動：該去展現愛心了

在車來車往的路口常常都會看到一些賣玉蘭花的小販，大多是上了年紀的長輩或者是行動不方便無法謀生的人，但鮮少看到有年輕人，尤其是年輕女孩子在賣玉蘭花。有網友今（30）日開車時看到路邊有一名年輕正妹沿路兜售玉蘭花，讓他忍不住直呼太辣了。照片曝光後引起許多網友的熱議，也有人質疑可能是在拍節目。

從原PO在臉書「爆廢1公社」貼出的照片看到，這名正妹長髮飄逸，穿著白色小可愛和牛仔熱褲襯托出火辣好身材，她身揹一籃玉蘭花，趁著紅燈時穿梭車陣沿途向駕駛販售，雖然戴著口罩，但還是能看出清秀標緻的臉龐。

能在街頭看到這麼吸睛的「玉蘭花西施」，讓原PO忍不住在臉書寫道「現在賣玉蘭花都這麼辣是對的嗎？不私藏附上地點：建國北高架」。

照片一PO上網才一小時就吸引了上萬人按讚點閱，「這生意一定很好」、「看來將會有蘭花西施了」、「這一PO，明天建北是不是要塞爆？」、「該是去展現愛心的時候了」、「感謝樓主，這我想買玉蘭花了」、「等回過神時，不知道為什麽，整車都玉蘭花，皮包也不見了」、「賣玉蘭花也搞檳榔西施那招？」、「叫阿婆們情何以堪啊」。

還有網友覺得事有蹊蹺，「拍節目的網紅之類的吧，身上還有別上收音麥」、「頭髮後面有一台白色是麥克風嗎？」、「感覺在辦活動，胸前有個類似錄音還是麥」、「這只是幫忙的吧」、「幫忙老人家賣的吧？她賣一小時老人家要賣一整天」、「一看就知道是假的！臉長這樣、這種身材需要去賣花？」、「我覺得應該是幫忙賣，幫忙賣玉蘭花的老婆婆賣的天使正妹」。