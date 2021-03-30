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麻將界的合法蘿莉！日童顏巨乳偶像考上職業選手

聯合新聞網 / 綜合報導
日本童顏巨乳偶像長澤茉里奈，最近宣布在職業麻將的測試中合格，成為「合法蘿莉麻將選手」。圖擷取自IG
日本童顏巨乳偶像長澤茉里奈，最近宣布在職業麻將的測試中合格，成為「合法蘿莉麻將選手」。圖擷取自IG

日本藝人偶像長澤茉里奈，身高只有153公分，卻有著F罩杯的好身材。由於臉龐有如小女孩般的稚氣，因此被粉絲們稱做「合法蘿莉」。而她除了出色的外表之外，最近更打算挑戰麻將界，還通過了職業麻將協會的測試。

根據日本媒體「ABEMA」報導，長澤茉里奈自從出道以來，就毫不掩飾她對麻將的熱愛。除了當作興趣之外，她更曾經演出「天才麻將少女」電視版、電影版的「妹尾佳織」一角，參與youtube節目「麻雀遊戲王」等等，連抬面上的工作都經常與麻將有關連。

長澤近日在社群網站上PO文，表示她在日本職業麻將協會的測試中合格，從今天開始成為了正式的職業麻將選手。不過她也自謙表示還不夠成熟，要學的東西還很多，希望大家不吝多多指教。

消息傳出後，粉絲們紛紛表示祝賀「恭喜」、「合法蘿莉麻將選手誕生」、「加油阿」、「真是又漂亮又讓人驚奇的女生」、「太好了呢」、「這真的太厲害了」、「好棒！是會說到做到的人呢」、「瞬間就成為職業的了」、「茉里奈超可愛超萌」、「日夜努力有了成果呢」。

日本 麻將

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