【一劍浣春秋】被黑人頂到肺、走後門到脫腸 女優解禁痛楚多！

看片子的時候，您是不是常看到封面有「解禁」兩字？

那是什麼意思？顧名思義，就是「做過去沒做過的事」，我們都知道片商的花樣很多，但女優不見得照單全收，凡是過去不做，現在卻願意做了，就是解禁。

但您有沒有想過，為什麼女優之前不肯演出？是什麼樣的內容讓女優卻步？

兩個原因，一個是女優不敢做，比方說東北有三寶AV界也有三大解禁，不是人蔘貂皮烏拉草，而是肛交、SM和排泄片ー為什麼女優不敢或是不想做上述的演出相信大家都明白，一來很痛，二來很噁，所以能接受的人不多；另一個原因則是錢給得不夠，很多網站都有貼出女優演出的價碼，想要她們為藝術犧牲就得Show Me The Money，運鈔車開出來問題就解決了⋯⋯

解禁是女優演出的必經之路。 圖╱翻攝自amazon

問題是，解禁了會怎麼樣？是見到新世界還是？

最近波多野結衣的好朋友「大槻響」有支影片蠻熱門的，裡面就有提到解禁的事：我們都知道大槻響曾拿下FANZA成人大賞的最優秀女優桂冠，在業界的地位很高，但很多人卻忘了人家是苦過來的－－她在業界的起點不高，一開始完全被視為消耗品，很快就解禁不說，還去過許多女優聞之色變的無碼片商「東京熱」被蹂躪，男優一陣猛攻後被弄到外翻了〜

這樣的她當然是經驗豐富，那讓大槻響印象最深刻的解禁是？

黑人解禁的大槻響。 圖╱翻攝自tokimeki-s

並不是讓女優聞之色變的三大解禁，而是讓很多女優也很害怕的黑人解禁，大槻響說那時候光是看到對手走出來就嚇得花容失色ー因為那位黑人男優真的有30公分長，還沒硬起來就屌兒啷噹垂到膝蓋上，一般的套子根本栓不住這位黑人男優，必須要用加大尺寸的保險套才行；進入短兵相接的肉搏戰，為了效果，大槻響特別讓他用胯下的棒子「打臉」，結果那感覺彷彿是被木刀劈到讓她腦袋一片空白，而插入時更是同時被頂到肺還壓迫到尿道，痛苦到不行。

好慘對不對？但被解禁兩字搞得很慘的可不只是大槻響一個，另一位以美少女形象出名的涼宮琴音也曾經提到演出時一段怵目驚心的經驗：和很多女孩一樣，她有便秘的毛病，也曾經罹患痔瘡，所以一直對自己的屁屁很小心；只是沒辦法，有些時候不是女優想嘗鮮或是被肛，而是你不解禁就沒有片商邀約上門，所以就算她再小心保護屁屁，最後還是解禁讓男優蹂躪了……

肛交脫腸的涼宮琴音。 圖╱翻攝自s-cute

結果就出了意外！

在男優三七二十一次抽插進出後她竟然「脫腸」了，也就是腸子掉了出來露在外面：現場眾人大驚失色，一陣手忙腳亂後好不容易才把涼宮琴音的腸子推了回去；雖然後來身體沒問題，雖然她自己也在twitter上說「很懷念」那次演出的經驗，但後來她也不再接肛交的演出了〜

再加上說自己因為長時間工作搞到「只要做就會痛」的木南日菜，AV女優這工作真沒有想像中輕鬆，光是正常做都會把身體搞壞，更不要說那些會讓人不舒服的「解禁」了ー所以千萬不要以為女優是把腿張開爽爽賺，她們付出的犧牲的其實比想像中多，只能祝福她們得到的比失去的多很多吧。