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22歲日本賽車皇后身材火辣 中日混血臉孔美炸娛樂圈

香港01 / 卓柏安
中日混血兒「あのん」出道不久就已經奪得去（2020）年「日本賽車皇后大賞（日本レースクイーン大賞）」的最優秀新人獎，不久前進軍娛樂圈，在Instagram上擁有超過2萬名粉絲追蹤。圖擷自@anon_551
中日混血兒「あのん」出道不久就已經奪得去（2020）年「日本賽車皇后大賞（日本レースクイーン大賞）」的最優秀新人獎，不久前進軍娛樂圈，在Instagram上擁有超過2萬名粉絲追蹤。圖擷自@anon_551

賽車除了比賽本身，賽車女郎亦是重要一環！中日混血兒「あのん」出道不久就已經奪得去（2020）年「日本賽車皇后大賞（日本レースクイーン大賞）」的最優秀新人獎，令她獲得大批粉絲喜愛，追隨人數也日漸攀升。

「あのん」在Instagram上擁有超過2萬人追蹤，早前她在Instagram貼上「加工」照片，雖然遮蓋了身體部位，但照片看來卻令人遐想，加工效果比P圖更吸睛，引來大量粉絲按讚分享。

現年22歲的「あのん」是中日混血兒，自小已經懂得中文及日文，就讀大學時更主修英文，極富語言天份。她最初以藝名「みかみ」參加各項賽車皇后比賽，至2019年底改成現有名字，後便宣布加入偶像團體「Predia」進軍娛樂圈。「あのん」擁有標緻五官，且身材充滿線條美，剛出道就引來注目也相當合理！

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文章授權轉載自《香港01》

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