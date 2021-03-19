【一劍浣春秋】蘇妲己帶頭⋯日本女優在華人平台拍無碼！

先是春咲涼，再來是夏木安梨，一連兩位女優在對岸的AV平台拍片，讓很多影迷嚇了一跳⋯⋯

其實兩人的狀況有點不一樣，平台不同，演出的狀況也不同：春咲涼拍的很像是一般的日本情色片，除了一開始講了一些中文後來就全日語發音，和她交合的是日本男優，也和一般我們熟知道日本動作片一樣在男女優的下半身打上馬賽克。

而夏木安梨就不同了，她的片子是沒有馬賽克這討人厭的東西，她也很大方在鏡頭前用嘴巴替男優服務順便再秀出她尿尿的地方給大家看－－只是到了雙方要「組合」的時候有點怪怪的，夏木安梨演得很彆扭，不用火眼金睛的功夫也能看出片子被動了手腳，男優應該沒有進入夏木的身體……

在華人平台拍片的春咲涼。 圖╱翻攝自dmm

但身為一個喜歡做女性身體研究的健康教育學者，夏木的片子已經非常有誠意了，該看的我們全看到了。不過大家可能有幾個疑問：首先，為什麼日本女優要到華人平台討生活？再來，是誰替她們取的名字？一個叫區美玲一個叫蘇妲己感覺真奇怪，好像下一秒就會把金瓶梅和封神榜併起來演了；最後，她們兩人是特例還是會帶出一個現象？未來會不會有更多日本女優去各平台拍片？

好的，一個一個來吧⋯⋯

首先，華人平台要找日本女優已經不是新聞，最早SWAG就和不少日本經紀公司合作請女優提供短片，除了是要替平台產出更多內容（畢竟沒那麼多華人女優可用），就是因為影迷大多覺得日本AV做得最好，能有女優來助拳就說明了平台不只男優有兩粒而且還很有實力，所以現在幾乎每個平台都透過管道找尋日本女優合作。

只是話說回來，動員令是發出去了，但人家要不要理又是一回事，像三上悠亞這樣的女優當然人人想要，但一來人家是業界最頂尖片商S1的專屬女優，二來絕大多數的經紀公司都有著「拍A片只能在日本著作權協會認可的片商啪」的思維，所以願意合作的人並不多。

在華人平台拍片的夏木安梨。 圖╱翻攝自dmm

所以才會是春咲涼及夏木安梨，這兩人一個是已經引退沒有經紀公司，一個則是把經紀約簽給無碼片商的代工廠，都不是會受到AV界傳統觀念束縛的人。只是肺炎疫情困擾，她們沒辦法離開日本拍片，為了避免麻煩所以才取了個中文名字規避責任－－是的，區美玲也好，蘇妲己也罷，叫什麼名字其實沒關係，高興的話要叫潘金蓮或是陳圓圓她們也不會有意見，最主要的就是要換個名字拍片求心安，萬一有人找上門追究，她可以說那只是個和她長得有87%相似的明星臉⋯…

最後一個問題，會有更多女優跑去華人平台拍片嗎？

林美玲是最早一批和華人平台合作的女優。 圖╱翻攝自dmm

其實現在華人平台的嘴也刁了，以前是只要有人肯拍他們就收，現在是至少你要有一支個人作品，外型不能太糟糕，而且還要能配合尺度才要合作，所以意思就是春咲涼和夏木安梨不會孤獨，日後還會有很多女優跟隨她們的腳步在華人平台演出。沒辦法，肺炎疫情嚴重，就業市場不佳，女優大多找不到好工作，只要沒人束縛再加上有人牽線就會先求溫飽再說，反正拍AV就那樣，是誰拍的然後又在哪裡賣有差嗎？