快訊

華航終於公布！帛琉旅遊泡泡首發6大旅行社出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【一劍浣春秋】蘇妲己帶頭⋯日本女優在華人平台拍無碼！

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
最適合華人平台的是最近在推特很紅的陳美惠。 圖╱翻攝自dmm
最適合華人平台的是最近在推特很紅的陳美惠。 圖╱翻攝自dmm

先是春咲涼，再來是夏木安梨，一連兩位女優在對岸的AV平台拍片，讓很多影迷嚇了一跳⋯⋯

其實兩人的狀況有點不一樣，平台不同，演出的狀況也不同：春咲涼拍的很像是一般的日本情色片，除了一開始講了一些中文後來就全日語發音，和她交合的是日本男優，也和一般我們熟知道日本動作片一樣在男女優的下半身打上馬賽克。

而夏木安梨就不同了，她的片子是沒有馬賽克這討人厭的東西，她也很大方在鏡頭前用嘴巴替男優服務順便再秀出她尿尿的地方給大家看－－只是到了雙方要「組合」的時候有點怪怪的，夏木安梨演得很彆扭，不用火眼金睛的功夫也能看出片子被動了手腳，男優應該沒有進入夏木的身體……

在華人平台拍片的春咲涼。 圖╱翻攝自dmm
在華人平台拍片的春咲涼。 圖╱翻攝自dmm

但身為一個喜歡做女性身體研究的健康教育學者，夏木的片子已經非常有誠意了，該看的我們全看到了。不過大家可能有幾個疑問：首先，為什麼日本女優要到華人平台討生活？再來，是誰替她們取的名字？一個叫區美玲一個叫蘇妲己感覺真奇怪，好像下一秒就會把金瓶梅和封神榜併起來演了；最後，她們兩人是特例還是會帶出一個現象？未來會不會有更多日本女優去各平台拍片？

好的，一個一個來吧⋯⋯

首先，華人平台要找日本女優已經不是新聞，最早SWAG就和不少日本經紀公司合作請女優提供短片，除了是要替平台產出更多內容（畢竟沒那麼多華人女優可用），就是因為影迷大多覺得日本AV做得最好，能有女優來助拳就說明了平台不只男優有兩粒而且還很有實力，所以現在幾乎每個平台都透過管道找尋日本女優合作。

只是話說回來，動員令是發出去了，但人家要不要理又是一回事，像三上悠亞這樣的女優當然人人想要，但一來人家是業界最頂尖片商S1的專屬女優，二來絕大多數的經紀公司都有著「拍A片只能在日本著作權協會認可的片商啪」的思維，所以願意合作的人並不多。

在華人平台拍片的夏木安梨。 圖╱翻攝自dmm
在華人平台拍片的夏木安梨。 圖╱翻攝自dmm

所以才會是春咲涼及夏木安梨，這兩人一個是已經引退沒有經紀公司，一個則是把經紀約簽給無碼片商的代工廠，都不是會受到AV界傳統觀念束縛的人。只是肺炎疫情困擾，她們沒辦法離開日本拍片，為了避免麻煩所以才取了個中文名字規避責任－－是的，區美玲也好，蘇妲己也罷，叫什麼名字其實沒關係，高興的話要叫潘金蓮或是陳圓圓她們也不會有意見，最主要的就是要換個名字拍片求心安，萬一有人找上門追究，她可以說那只是個和她長得有87%相似的明星臉⋯…

最後一個問題，會有更多女優跑去華人平台拍片嗎？

林美玲是最早一批和華人平台合作的女優。 圖╱翻攝自dmm
林美玲是最早一批和華人平台合作的女優。 圖╱翻攝自dmm

其實現在華人平台的嘴也刁了，以前是只要有人肯拍他們就收，現在是至少你要有一支個人作品，外型不能太糟糕，而且還要能配合尺度才要合作，所以意思就是春咲涼和夏木安梨不會孤獨，日後還會有很多女優跟隨她們的腳步在華人平台演出。沒辦法，肺炎疫情嚴重，就業市場不佳，女優大多找不到好工作，只要沒人束縛再加上有人牽線就會先求溫飽再說，反正拍AV就那樣，是誰拍的然後又在哪裡賣有差嗎？

女優 疫情

延伸閱讀

AV女優找不到錢包「用肉體付車資」 野戰影片惹怒司機公會

【一劍浣春秋】別被片子裡的她們騙了！AV女優私下啪啪啪顧慮很多

【一劍浣春秋】神乳、最後大型新人先後回歸 暗黑界最強復活潮來襲！

【一劍浣春秋】永井瑪麗亞無碼流出 是AV片商重大警訊？

相關新聞

【一劍浣春秋】蘇妲己帶頭⋯日本女優在華人平台拍無碼！

先是春咲涼，再來是夏木安梨，一連兩位女優在對岸的AV平台拍片，讓很多影迷嚇了一跳⋯⋯

一個眼神就能治癒心靈 好身材日模一笑讓網友整天心情很甜

日本模特兒鈴木友菜（IG：yuuna_suzuki）被封為治癒系女生的代表，即使遇上天大的煩惱，只要看着她的樣子就可以忘記內心的憂愁，同時重新振作！

撞臉偶像！歷史老師神似Lisa爆紅 網友羨慕：想去當她學生

有這樣的老師誰還會不認真上課？近日，大陸社群平台瘋傳一張「課堂畫面」，只見照片中的老師身穿酒紅上衣，一頭披肩的長髮配上豐潤的嘴唇...

煞到妳！日本雙胞胎姊妹花太正 台灣網友全暴動

正妹人人愛看，有網友在PTT表特板貼出一對日本雙胞胎姊妹花的照片，雖然沒有寫到任何文字，但是照片仍然掀起網友們熱烈討論。果然網路效應無遠弗屆，這對姊妹花得知台灣網友的熱情後，也在自己的IG上用中文貼出回應，感謝大家熱情的關注。

正妹主播嘻笑報新聞！下秒地震「超狂變臉」 網看呆：太可怕

新聞主播接過專業訓練，遇到緊急狀況的時候臨場反應要快，否則直播現場直接播放出糗事，除了失去專業形象外還會被觀眾嘲笑。日本一名正妹女主播於今年2月播報時，恰巧遇到福島縣外海地震，上一秒還在笑著說話，下一秒馬上「變臉」播報地震資訊，轉換快速引起網友熱議，大讚「又美又專業」。

前AV天后要復出了？片商酬勞曝光 她驚喊「能在東京買房」

日本前AV天后上原亞衣引退前以童顏和火辣身材著稱，可說是許多男性同胞的「D槽女神」之一。不過自從她引退後，除了積極瘦身之外還轉型當YouTuber，近期一部影片當中，上原亞衣重返一間日本知名AV片商討論復出一事，當片商開出價碼後，天價酬勞甚至讓上原亞衣表示「有點心動」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。