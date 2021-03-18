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紅到國際了！台灣人掀「鮭魚之亂」 外媒這樣報導

第一個環遊世界的台灣人是他！「進步時代」手稿揭密

撞臉偶像！歷史老師神似Lisa爆紅 網友羨慕：想去當她學生

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一名女老師因外貌與BLACKPINK的成員Lisa（右）相當神似而引發討論。圖／取自微博、Instagram
大陸一名女老師因外貌與BLACKPINK的成員Lisa（右）相當神似而引發討論。圖／取自微博、Instagram

有這樣的老師誰還會不認真上課？近日，大陸社群平台瘋傳一張「課堂畫面」，只見照片中的老師身穿酒紅上衣，一頭披肩的長髮配上豐潤的嘴唇，外貌與南韓人氣女團BLACKPINK的成員Lisa相當神似，照片曝光後立刻引發討論，網友驚呼「這樣的老師好喜歡」！

大陸網友近來在社群平台瘋狂轉發該名女教師的照片，只見女老師有著一頭秀麗的長髮，白皙的臉孔再搭上豐潤的嘴唇，樣貌與Lisa十分相似，且該名老師也留著Lisa的招牌齊瀏海，讓兩人的神韻更加相似。

綜合陸媒報導，該名女老師姓唐，目前於重慶移通學院任教，主要負責中國近現代史的課程。網友看到照片後紛紛留言讚嘆，「這樣的老師好喜歡」、「我也想去做她的學生」、「努力讀書，我也要考上重慶移通學院」、「好看的小姊姊都是別人家的」，也有人認為「長得好看，但真的不像」、「就髮型像吧？」。

Lisa是泰國與瑞士的混血兒，2016年以BLACKPINK成員的身分正式出道，Lisa有著堅強的舞蹈實力，擁有甜美的長相及姣好的身材，高冷的外表下藏有可愛、天真的個性，讓她圈粉無數、橫掃眾多粉絲的心。

大陸一名女老師因外貌與BLACKPINK的成員Lisa相當神似而引發討論。圖／取自微博
大陸一名女老師因外貌與BLACKPINK的成員Lisa相當神似而引發討論。圖／取自微博
南韓人氣女團BLACKPINK的成員Lisa有著出眾的舞蹈實力，她自然不做作的性格也擄獲不少粉絲的心。圖／取自Instagram
南韓人氣女團BLACKPINK的成員Lisa有著出眾的舞蹈實力，她自然不做作的性格也擄獲不少粉絲的心。圖／取自Instagram

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