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正妹主播嘻笑報新聞！下秒地震「超狂變臉」 網看呆：太可怕

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／YouTube
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新聞主播接過專業訓練，遇到緊急狀況的時候臨場反應要快，否則直接播放出糗事，除了失去專業形象外還會被觀眾嘲笑。日本一名正妹女主播於今年2月播報時，恰巧遇到福島縣外海地震，上一秒還在笑著說話，下一秒馬上「變臉」播報地震資訊，轉換快速引起網友熱議，大讚「又美又專業」。

該名正妹女主播名為檜山沙耶，今年27歲，是日本氣象新聞台《Weather News》的當家女主播，她時常在節目播報之餘分享或是閒聊生活日常、休閒資訊。上個月26日時，她正有說有笑聊著將棋話題的時候，福島縣外海突然發生規模4.6的地震，上一秒還露出開心笑容的她，馬上變臉轉為嚴肅表情，報出地震資訊。

圖／YouTube
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超快的臨場反應在網路上掀起討論，影片上傳不到一個月的時間，觀看數已經破了1千3000萬，網友也大讚沙耶「又美又專業」、「這切換太強了」、「真的是一秒變臉耶」、「這切換太強了」、「日本人知道地震不是開玩笑」、「我佩服日本人在工作中的專業和尊重」。

檜山沙耶時常在節目中展現自己活潑可愛的一面，像是有觀眾在說起蟲子的話題時，她也露出一副怕到快哭出來的表情，weather new也有公開一段她不太懂吉他，卻在面試時表現的畫面，甚至還有人幫她整理了YouTube播放清單，命名為「檜山沙耶事件簿」，幾乎都是收錄她有趣的畫面。

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