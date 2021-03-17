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前AV天后要復出了？片商酬勞曝光 她驚喊「能在東京買房」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本前AV天后上原亞衣引退前以童顏和火辣身材著稱，可說是許多男性同胞的「D槽女神」之一。圖／取自上原亞衣IG
日本前AV天后上原亞衣引退前以童顏和火辣身材著稱，可說是許多男性同胞的「D槽女神」之一。圖／取自上原亞衣IG

日本前AV天后上原亞衣引退前以童顏和火辣身材著稱，可說是許多男性同胞的「D槽女神」之一。不過自從她引退後，除了積極瘦身之外還轉型當YouTuber，近期一部影片當中，上原亞衣重返一間日本知名AV片商討論復出一事，當片商開出價碼後，天價酬勞甚至讓上原亞衣表示「有點心動」。

上原亞衣在14日上傳的一部影片中，重返AV片商SOD公司會見一位製作人，想不到兩人坐下來後，上原亞衣竟好奇如果選在現在復出，自己目前行情落在哪個區間。SOD製作人首先表示，上原亞衣在引退前知名度極高，加上目前YouTube頻道擁有60萬訂閱粉絲，片酬會根據拍攝內容尺度調整。

對此上原亞衣表示「之前拍過的都沒問題」，接著SOD製作人提出一年只要拍攝12部作品、2到3部VR，其酬勞雖然打上馬賽克沒有曝光，但金額之高讓上原亞衣坦言「心動」，臉上的笑容更是止不住，天價片酬甚至能在東京非都心地區買一間獨棟的房子。

上原亞衣討論復出的影片至今已吸引超過30萬人點閱，是否真能重返AV界？對此台灣AV達人一劍浣春秋在「Play no.1」發文，他認為上原亞衣復出機率不高，純粹只是想替自己的YouTube頻道「吸流量」。一劍浣春秋提到，假設上原亞衣真有重返AV界的打算，大可以選擇直接拍片，不必選擇這類「試水溫」的作法，還能達到更加震撼的效果。

上原亞衣打聽如果現在選擇復出，能拿到多少價位的酬勞？AV片商則開出天價酬勞，金額之高甚至能在東京置產。圖／擷自YouTube
上原亞衣打聽如果現在選擇復出，能拿到多少價位的酬勞？AV片商則開出天價酬勞，金額之高甚至能在東京置產。圖／擷自YouTube
上原亞衣聽到片商提供的復出拍片酬勞後，金額之高讓她直呼心動。圖／擷自YouTube
上原亞衣聽到片商提供的復出拍片酬勞後，金額之高讓她直呼心動。圖／擷自YouTube

SOD 日本 東京 YouTuber

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