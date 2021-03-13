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女模寫真作風超大膽正職竟是藥師 IG曬身材網友大飽眼福

香港01 / 卓柏安／報導
藥師小清欣是兼職模特兒，經常在IG上大派福利照。（IG「xinxin.yee」圖片）
藥師小清欣是兼職模特兒，經常在IG上大派福利照。（IG「xinxin.yee」圖片）

鏡頭前性感又有好曲線的她，正職原來是藥師！台灣藥師小清欣（IG：xinxin.yee）是兼職模特兒，在社交媒體上不時都有大膽作風的寫真照盡曬豐滿身材，粉絲們都大飽眼福！

小清欣的IG帳號有多達11.8萬名粉絲，擁有相當人氣，她介紹自己是正職藥師、兼職模特、優質吃播、動漫宅、影集宅等，興趣十分多元化。

小清欣的臉孔雖然未算突出，但身材就在很多網友心中留下印象，全因她的寫真照片作風性感大膽，甚示不乏一些僅遮掩重要部位的照片，尺度絕對爆表！

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文章授權轉載自《香港01》

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