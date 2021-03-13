聽新聞
test
0:00 / 0:00
女模寫真作風超大膽正職竟是藥師 IG曬身材網友大飽眼福
鏡頭前性感又有好曲線的她，正職原來是藥師！台灣藥師小清欣（IG：xinxin.yee）是兼職模特兒，在社交媒體上不時都有大膽作風的寫真照盡曬豐滿身材，粉絲們都大飽眼福！
小清欣的IG帳號有多達11.8萬名粉絲，擁有相當人氣，她介紹自己是正職藥師、兼職模特、優質吃播、動漫宅、影集宅等，興趣十分多元化。
小清欣的臉孔雖然未算突出，但身材就在很多網友心中留下印象，全因她的寫真照片作風性感大膽，甚示不乏一些僅遮掩重要部位的照片，尺度絕對爆表！
延伸閱讀：
韓國網紅樣子超標緻 吊帶牛仔服裝參加雜誌封面大賽 效果超吸睛
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言