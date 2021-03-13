11歲少女登時尚雜誌一鳴驚人 混血面孔網喊：居然是小學生！

時尚圈競爭激烈，不斷有面容姣好、身材完美的新人加入，讓這個行業百花齊放。最近日本有一位受到矚目的新人模特兒，除了靠著混血風格的輪廓引起注意之外，她的年紀之輕更是成為話題之一。

根據日本媒體「MANTANWEB」報導，最近受到矚目的新人女模特兒「山口らいら（Raira Yamaguchi）」，雖然有著不輸職業模特兒的美麗臉龐，但其實身高164公分的山口，才不過是2009年生，今年11歲的小學生而已。

雖然年紀還小，但山口登上日本雜誌「ooze」的專欄，讓她的知名度一夕暴漲。最近山口又獲得另一本時尚雜誌「PLEASE15」介紹，與許多業界前輩同台，更讓她受到矚目。

網友們表示「好可愛的孩子，楚楚可憐的混血感我喜歡」、「圖片看不出來，查了才知道是小學生」、「太早成名不太好，希望她身邊的大人是懂分寸的」、「白人跟亞洲人比，即使同齡也會看起來比較成熟」、「即使是樣子偏混血的類型她也算滿可愛的」、「不知道14、15歲時會變成什麼樣子」。