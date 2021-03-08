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小鮮肉想做女人遭媽媽阻止 變性成美少女爆紅嘆「真愛難尋」

香港01 / 李納德／報導
越南變性人Mym Tran長相甜美在當地爆紅。（IG圖片）
越南變性人Mym Tran長相甜美在當地爆紅。（IG圖片）

隨社會觀念改變，愈來愈多人敢於「做自己」。越南傳媒報道，當地1名叫Mym Tran的24歲女生憑漂亮外表在網上爆紅，不過有部分網友並不知道她其實是個變性人，她更大方分享數年前的男生照，透露自己從小就想做女生，但家人相當反對，媽媽甚至禁止她畫女生。

Mym Tran其後打工賺錢，再瞞住家人做變性手術。成功變成女性後，雖然有不少男生想認識她，但亦為她帶來女生的煩惱，因為她發現很多男生只關注其漂亮外表，「我發現自己很難找到真愛」，更甚是男生不太接受其過去。她未來最希望可以代表越南的LGBT社群參加國際跨性別選美，更為此不停進修。

居於胡志明市的女生Mym Tran因外表漂亮在網上引起熱議，但當地傳媒指不是所有網友都知道，她其實是個變性人，日前受訪時分享心路歷程，從她的男生時期照片可見，她當時的輪廓表情都已經很有女生味道，全因當女生是她從小夢想。不過，因媽媽從小已發現她和其他男孩不同，個性非常溫柔，在學校裏只會和女生玩，回到家又只會玩絨毛娃娃，那時媽媽非常擔心，怕她未來出到社會被人歧視，更堅決阻止她變性。

Mym Tran其實是名變性人，更公開自己男生時期照片。（網路圖片）
Mym Tran其實是名變性人，更公開自己男生時期照片。（網路圖片）

Mym從小喜歡畫畫，笑言會畫自己未來女兒的樣子，會將樣子畫得非常漂亮，自己心裏也很想當女生，媽媽當時察覺有異，禁止她再畫女生。Mym變性前一度重達80公斤，皮膚黝黑，被迫剪短頭髮，她每次去剪髮都會哭。中學時她會主動跟「辣妹」做朋友，後來她決心改變自己外型，努力減肥從80公斤減到55公斤。

當女生的想法從未消失，她後來瞞着家人，自己打工存錢慢慢分階段做手術變性，直至變性後過了一段時間，她才敢在社交媒體重新露面。她坦言那時有不少人想認識她，有人批評、也有人支持她變性，更有些男生知道她是變性人後態度馬上轉變，但她不太介意被人罵，「我只想活得更好」。

雖然父母反對變性，但Mym將來還是希望為父母買房子，現時收入都用來支付手術貸款、家人房租及生活費等，她又說媽媽見到她變性後還能融入社會及工作賺錢，也慢慢改變當初想法，現在更每天都會看網上訪問她的新聞。

不過Mym談到感情生活就很煩惱，尤其拍拖多次後更是愈來愈失望，「我發現自己很難找到真愛」，因為男生們都是看上她的外表，交往時拒絕和她談論未來，但她仍然想找到1個接受她過去的人。未來她希望代表越南的LGBT社群參加國際跨性別選美比賽，為止她不停進修，能操一口流利英語，最近還在學韓文。

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文章授權轉載自《香港01》

變性 選美 LGBT

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