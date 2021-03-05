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圓臉胖妹狂甩11公斤 靠8招輕鬆減肥蛻變完美輪廓

香港01 / 記者卡洛兒／報導
一名女網友分享自己從61公斤，成功瘦到50公斤的勵志故事。圖／取自Dcard
一名女網友分享自己從61公斤，成功瘦到50公斤的勵志故事。圖／取自Dcard

減肥是不少人奮鬥一生的事業，台灣有女生就在網上討論區大談其減肥經歷，由人生巔峰的61公斤，降至50公斤，外形和體態迅即有明顯分別，臉蛋變得尖尖，雙腿亦纖幼不少，非常成功，因而希望跟網友分享減重心得。

該台女在Dcard討論區發文，指自己身高153公分，高中3年期間的體重，由54公斤達到人生巔峰的61公斤，相信是拜美食街的食物太好吃所賜，而且那時還會放縱自己喝手搖飲品，幾乎每天一杯，甚至把它當成一餐，令當時的臉蛋已接近圓臉，還要有厚厚的雙下巴。

其媽媽很重視她的身材，看着狀況逐漸不妙，就開始阻止她吃各種東西，還教她自己煮便當帶回學校吃飯，以水煮為主。當台女經歷了4個月的減肥過程後，共減了11公斤，臉和腿都有蠻明顯的落差，不但輪廓變得更清晰，雙下巴消失，臉尖得下顎線都回來了，而雙腿則變得修長起來，沒有一點贅肉，驟眼看都不覺是只有153公分的矮小女生。

她表示，身邊朋友看到之前61公斤的照片跟現在的本人，都覺得太不可思議，彷彿不是同1個人。台女指自己試過晚上不太吃澱粉質，最極端是嘗試只吃蘋果，6時後不進食，但在不運動下結果愈減愈肥，其後她就研究出1個對自己來說最有效的方法，做足8件事就確實瘦下來了。

每餐吃7分飽（甚至有吃就好）

每天都喝氣泡水（幫助排便💩！）

8點後不進食

我基本上一天只吃兩餐 （中餐、晚餐）

早上我通常沒什麼食慾

一個禮拜會至少去一次瑜伽課

一個禮拜會花2-3天在家裡自己跳舞，大概跳2-3小時（韓國舞或是Jazz)

每天抬腿

延伸閱讀：

台四眼肥妹靠瘦身＋化妝　完全蛻變成美少女　分享飲食必勝1招

宅男肥醜矮集一身　揸寶馬追女都冇用　減肥整容變型男Oppa大翻身

文章授權轉載自《香港01》

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