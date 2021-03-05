【一劍浣春秋】別被片子裡的她們騙了！AV女優私下啪啪啪顧慮很多

研究AV產業12年，你知道我最常被問的是什麼嗎？

答案是「怎麼樣才能和AV女優打炮」－－這裡面有人是愛上女優，想給她們幸福的同時享受性福；有人是看了片子後覺得女優是他們的菜，想要一夜春宵來個下半身的交往；還有人是性慾過剩，覺得世上女子都沒有辦法滿足他所以想「找專業的來」，看看最硬的槍和最強的盾誰略勝一籌⋯⋯

問題是，要怎麼才能和女優一親芳澤呢？

其實想和AV女優來一發並沒有想像中難，一來是很多女優在風俗店賣，只要你有錢她有閒，等疫情和緩邊境開放去日本走一趟就行，現在不是每一間店都排斥不會日文的客人了。再來現在做仲介這門生意的人很多很多，只要你皮包和包皮裡的子彈充足，好好張開寫輪眼辨識誰在騙人誰在老實做生意。當然，最高段就是直接和她們交往，之前不就有台灣男和日本女優交往的新聞嗎？得到了女優的心，要和她有肌膚之親那是自然而然〜

在風俗店工作的桃谷繪里香是很多人的目標。 圖/翻攝自prestige-av

不過容小弟事先提醒各位，就算你得到了與女優啪啪啪的機會，也有可能不如你的想像。這時候就要提一個強者我朋友的經驗了！話說那次他看了日本著名風俗店「虎之穴」的網頁，發現心儀的女優正好當天有報班，血液全集中到海綿體的他馬上打電話預約，最後終於可以得償所望和總是讓他夢遺的夢中情人結合⋯⋯

結果呢？結果那是他人生最糟糕的一次經驗，女優反應很冷淡就算了，想換姿勢竟然被把回票說不會，氣得他幹譙對方：「媽的那天看片子時你什麼都會啊，現在說不會是怎樣？」

這是正常的現象嗎？還是強者我朋友被欺負了？

私下不太喜歡騎乘位的深田詠美，因為有工作的感覺。 圖/翻攝自twitter@FUKADA0318

坦白說我也不知道，因為我不是那位女優，不知道她為什麼要對客人擺臭臉還說不會換姿勢；不過AV女優在淫光幕前和私底下做愛肯定是不一樣的，像知名的社群王「深田詠美」就在自己的YouTube頻道的說為了防止男女優交往，除了片場有人在看外經紀公司也會派人盯，不准互相留Line。

因為最容易讓女優不想工作的理由就是「談戀愛」，假如對象是AV男優的話會更加複雜，因為看到自己的女人被其他男優上、或是看到自己的男人把其他女優搞得吱吱叫，很容易打翻醋醰子搞得一團亂，所以AV界嚴格禁止男女優交往。只是防得了男優防不了其他人，大部分的女優都有男朋友，之前在下就有提醒大家，那種很愛曬寵物的女優恐怕都有另一半 (因為女生大部分只負責玩、餵食和鏟屎都是男人的工作)，只是你說那些和女優交往的男人都很性福嘛，那也不一定〜

喜歡曬寵物的女優都可能有男友。 圖/翻攝自twitter@azusa_hikari_

因為深田詠美也說了，AV女優在工作時和現實生活中不太一樣，拍片時有些動作是違反人體工學的，只是因為劇情需要才會演出；還有些姿勢平常不太會用，因為她們要用感情的性愛和拍片完全不一樣：

比方說男下女上的騎乘位，雖然那是片子裡的必備演出，在現實生活中也是很多男人的最愛，但對深田詠美來說私底下卻是能閃就閃，因為「那有工作的感覺」，你叫她搖也不是，畢竟對方不是男優，動作太流利一下子把對方搞出來了那還爽什麼？但你叫她不搖也不是，如果對方不知道自己是AV女優也就算了，知道的話男方多半很難察覺女優「不想工作」的心境變化，只會覺得「啊你怎麼搖得那麼憋扭」⋯⋯

所以，真的別被她們在淫光幕前的樣子騙了。