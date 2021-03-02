快訊

高雄街頭槍戰！綁匪車停陳水扁家樓下 拒捕撞警遭擊斃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人美心也美！女大生19歲獻身公益 網見不科學上圍全驚呆

香港01 / 卓柏安
即將畢業的大學生庭逸擁有傲人身材，從19歲起熱衷於公益活動，如今成為「造夢者校園網路獅子會」第5屆會長。圖擷自@catherine0113
即將畢業的大學生庭逸擁有傲人身材，從19歲起熱衷於公益活動，如今成為「造夢者校園網路獅子會」第5屆會長。圖擷自@catherine0113

心善的美人果然更漂亮！台灣美女「Catherine庭逸（本名，吳庭逸）」以不科學身材加上漂亮外貌而大受歡迎，不過更令網友驚喜的是，她原來是國際獅子會旗下「造夢者校園網路獅子會」的第5屆會長，帶領其他年青人一起服務社會，相當熱衷參與公益活動

庭逸是即將畢業的大學生，經常都會在IG上分享日常生活，並附上自己美麗的照片，她除了擁有吸引焦點的美貌，姣好身材更令人大呼太不科學，她分享的照片中都不乏性感打扮，令粉絲們大飽眼福！

最令人意想不到的是，原來庭逸是公益團體造夢者校園網路獅子會的會長，她曾在訪問中表示，19歲的時候被朋友拉進去參加活動，原本只是想了解一下，後來卻愈做愈起勁。她說加入獅子會可以體會多幫助人的快樂，加上過去自己曾經接受社福組織幫助，所以更加能夠明白需要幫助的感覺；同時她在獅子會也都認識到來自不同領域及年齡的朋友，帶給自己許多啟發。

延伸閱讀：

美女網紅IG賣弄性感鬧笑話　誤將比堅尼調轉著遭網民恥笑：好蠢豬

台1.5m高可愛網紅身材受關注　對「七成網美都在賣淫」有獨特看法

文章授權轉載自《香港01》

大學生 公益活動

延伸閱讀

俄羅斯女被父母當「芭比娃娃」養到大 網驚：分不出真的假的

23女少尉長相神似「國民女友」泱泱 網友興奮：我想當軍人！

躺著賺！超正女星直播睡覺 破萬人搶看甜美睡顏「狂斗內」

她陸軍退伍開心秀「榮民證」 網驚艷：榮民也有正妹

相關新聞

人美心也美！女大生19歲獻身公益 網見不科學上圍全驚呆

心善的美人果然更漂亮！台灣美女「Catherine庭逸（本名，吳庭逸）」以不科學身材加上漂亮外貌而大受歡迎，不過更令網友驚喜的是，她原來是國際獅子會旗下「造夢者校園網路獅子會」的第5屆會長，帶領其他年青人一起服務社會，相當熱衷參與公益活動！

她陸軍退伍開心秀「榮民證」 網驚艷：榮民也有正妹

一提到「榮民」，相信多數人的印象一定是年長的「老杯杯」，但如果榮民是位正妹，相信很多人都會大感意外。一名正妹網友在臉書PO出自己拿著「榮民證」的照片，濃眉大眼的姣好外貌讓許多網友看了也大讚「好漂亮」，直呼「榮民也有正妹」。

【一劍浣春秋】神乳、最後大型新人先後回歸 暗黑界最強復活潮來襲！

復活年年有，今年特別多！

躺著賺！超正女星直播睡覺 破萬人搶看甜美睡顏「狂斗內」

23歲前大馬女團「AMOi-AMOi」成員王依渟長相甜美、個性率真，擄獲大批粉絲。24日她開直播公開自己「睡覺」的過程，吸引上萬名網友觀看，一度衝上台灣熱門榜首，連她自己醒來都忍不住驚呼。

23女少尉長相神似「國民女友」泱泱 網友興奮：我想當軍人！

一張照片讓網友都心動了！近日，《青年日報》臉書發表了一則貼文，立刻引來網友討論，因照片中23歲的女國軍模樣神似「國民女友」泱泱，且笑容甜美可人...

韓網美性感標緻 「吊帶牛仔爆乳裝」奪雜誌封面大獎

網紅們不時都會在網上大派福利，令粉絲們都可以大飽眼福！韓國網紅恩優花（IG：uuuh_a）以性感作風加豐滿身材跑出，社交媒體上的相片更是令人目不暇給。她早前曾經以1個不得了的造形參加男士雜誌的封面女郎大賽，雖然最後屈居亞軍，但還是在網民們的心中留下深刻印象！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。