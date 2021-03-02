人美心也美！女大生19歲獻身公益 網見不科學上圍全驚呆

心善的美人果然更漂亮！台灣美女「Catherine庭逸（本名，吳庭逸）」以不科學身材加上漂亮外貌而大受歡迎，不過更令網友驚喜的是，她原來是國際獅子會旗下「造夢者校園網路獅子會」的第5屆會長，帶領其他年青人一起服務社會，相當熱衷參與公益活動！

庭逸是即將畢業的大學生，經常都會在IG上分享日常生活，並附上自己美麗的照片，她除了擁有吸引焦點的美貌，姣好身材更令人大呼太不科學，她分享的照片中都不乏性感打扮，令粉絲們大飽眼福！

最令人意想不到的是，原來庭逸是公益團體造夢者校園網路獅子會的會長，她曾在訪問中表示，19歲的時候被朋友拉進去參加活動，原本只是想了解一下，後來卻愈做愈起勁。她說加入獅子會可以體會多幫助人的快樂，加上過去自己曾經接受社福組織幫助，所以更加能夠明白需要幫助的感覺；同時她在獅子會也都認識到來自不同領域及年齡的朋友，帶給自己許多啟發。

延伸閱讀：

美女網紅IG賣弄性感鬧笑話 誤將比堅尼調轉著遭網民恥笑：好蠢豬

台1.5m高可愛網紅身材受關注 對「七成網美都在賣淫」有獨特看法

文章授權轉載自《香港01》