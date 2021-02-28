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她陸軍退伍開心秀「榮民證」 網驚艷：榮民也有正妹

聯合新聞網 / 綜合報導
一名剛從陸軍退役的正妹女網友，拿著退伍令和榮民證自拍，讓許多網友看了也驚艷。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
一名剛從陸軍退役的正妹女網友，拿著退伍令和榮民證自拍，讓許多網友看了也驚艷。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」

一提到「榮民」，相信多數人的印象一定是年長的「老杯杯」，但如果榮民是位正妹，相信很多人都會大感意外。一名正妹網友在臉書PO出自己拿著「榮民證」的照片，濃眉大眼的姣好外貌讓許多網友看了也大讚「好漂亮」，直呼「榮民也有正妹」。

從這名女網友在臉書「爆廢公社二館」PO出的自拍照片看到，水汪汪大眼睛加上秀麗長髮和白皙皮膚，嘟著嘴俏皮地拿著「榮譽國民證」，開心的笑說「誰說榮民都是老杯杯？」吸引網友們的目光。其實這名正妹之前就在陸軍服役並擔任中士，她上個月（1月）才剛退伍，當時也在臉書PO出自己領到退伍令的照片，除了軍人身分之外，傲人的好身材也引起不小話題。

事實上，根據《國軍退除役官兵輔導委員會》公告，申請榮民證的資格必須有以下四點：

一、志願服現役滿10年以上，依法退伍除役之軍士官兵。

二、於79年2月9日前入營服志願役軍（士）官、於94年8月9日前入營之志願役士兵，經國防部證實現役年資符合當時規定者。

三、因作戰或因公致病、傷或身心障礙而失去工作能力，於退伍除役後，生計艱難需長期醫療或就養，其傷殘經鑑定合格者。

四、曾參加民國47年八二三臺海保衛戰役之軍士官兵（含金門馬祖民防自衛隊）及其他經國防部核定之關係國家安全之重要戰役，經國防部核認有案者。

當中服役須滿10年以上才能申請的這項規定，就讓許多網友難以置信原PO已經在軍中待了10年，而且她更是一個孩子的媽。照片一出引起許多網友熱議，「原來是榮民阿嬤」、「原來榮民有正妹是真的」、「這個榮民妹子有點正」、「最漂亮的年輕榮民」、「未來的榮民奶奶」、「害我都想去當兵了」、「當過兵的女人不是最厲害，最厲害是當完兵還特美麗」。

正妹 榮民

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