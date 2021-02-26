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【一劍浣春秋】神乳、最後大型新人先後回歸 暗黑界最強復活潮來襲！

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
柊紗榮子也是復活的女優。 圖／翻攝自twitter
柊紗榮子也是復活的女優。 圖／翻攝自twitter

復活年年有，今年特別多！

最近AV界的頭條是什麼？有兩個，一個是有「神乳」之稱的安齋拉拉回歸，再度輾壓AV界眾女優，連續三天拿下銷售冠軍；另一個則是同一間經紀公司的女優「我妻里帆」，有著平成最後大型新人之稱的她睽違兩年再度回歸，說自己厭煩了沒有人搞的無聊生活，所以她選好了良辰吉日昭告天下，重回淫光幕和男優肉搏〜

我妻里帆復活震撼業界。 圖／翻攝自dahlia-av
我妻里帆復活震撼業界。 圖／翻攝自dahlia-av

再加上柊紗榮子等復活的女優，最近真的有很多老朋友回歸，為什麼呢？難道AV女優真的這麼有前途嗎？

其實也不見得，讓這些女優回歸的主要原因還是為了「錢途」著想，但其實AV女優賺的真沒想像中多，不久前，話題炒很大的渡邊真央上節目秀出自己的薪水條，這人可說是近來話題最多的女優－－剛出道就說自己是AV天后紗倉真菜的腦殘粉，不只剪了一模一樣的短髮就連妝感也是完全拷貝；再來她自爆是早稻田大學文學部的學生，還說校長也知道自己去做AV女優了；最後則是放大絕說父母打電話來問自己是不是去拍AV，她坦承相告，母親幾乎崩潰，而她只能用新冠肺炎疫情為由暫時不回老家，用時間化解長輩的心結⋯⋯

渡邊真央是近來的話題新人。 圖／翻攝自dmm/
渡邊真央是近來的話題新人。 圖／翻攝自dmm/

花了這麼多力氣，渡邊真央可說是現階段知名度數一數二的AV女優，那你猜她一個月能賺多少錢？

答案是稅後拿到163萬日幣（約台幣43.3萬），是蠻多的啦，但可能不如某些朋友的想像。只是話說回來，肺炎為禍，百業蕭條，對想要撕掉女優標籤的人是大大不利－－像號稱當過童星、胸前超級偉大的中山文香，在休業一陣子後回歸就明說了自己是不得已的，原本她是把AV女優當做副業，正職是在餐廳打工的服務生，之前休業一陣子是因為要開分店想說會比較忙，結果疫情高燒不退讓店裡門可羅雀最後關門大吉，所以她只好又回去重「操」舊業，走進片場張開大腿迎接男優的猛攻〜

新冠肺炎讓中山文香把AV女優當正職。 圖／翻攝自twitter
新冠肺炎讓中山文香把AV女優當正職。 圖／翻攝自twitter

連這種1.5線、放在人群裡都不見得會被認出的女優都找嘸頭路要回歸了，文章一開始提到的兩位S級女優重返淫光幕就更不讓人意外了。一來她們賺的比打工族多很多，引退了要找到一樣薪水的工作不容易；二來待過AV界的她們已經習慣拍一片休一個月，很多人又有社交障礙，搞到最後就變得除了拍AV外什麼都不會做⋯⋯

也難怪人家會說安齋拉拉是暗黑趙子龍，要效法本尊七進七出長坂坡來回抽插AV界，而我妻里帆也一樣，人生還長，卻不知道自己還能做什麼，就算離開了好一陣子還是沒找到答案，最後只能繼續當女優。

安齋拉拉回歸是AV界頭條。 圖／翻攝自s1s1s1
安齋拉拉回歸是AV界頭條。 圖／翻攝自s1s1s1

所以影迷最開心？是啦，神乳安齋拉拉回歸、曾被喻為最佳新人的我妻里帆也復活，大家看得當然很爽；只是話說回來，AV界餅就那麼大，AV女優更是青春有限，看到安齋回歸後再度屠殺其他女優、看到我妻里帆回歸後再度聚焦吸引眾人目光，你就知道那些新生代的女優要在這一行生存有多麼不容易，也難怪現在女優在這一行的平均壽命已經低到半年以下。

也就是復活潮會讓新鮮的肉體活不下去，這樣當然不好，但現在疫情讓市場大餅萎縮，台灣又來不了，大家也只能先想辦法讓自己先活下來，雖然日本影迷愛新鮮的肉體，但她們新鮮感過了往往就不賣了，既然這些資深女將人氣買氣都還在，也只能張開雙臂擁抱她們了〜

新冠肺炎 女優

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