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躺著賺！超正女星直播睡覺 破萬人搶看甜美睡顏「狂斗內」

聯合新聞網 / 綜合報導
前大馬女團「AMOi-AMOi」成員王依渟24日開直播「睡覺」吸引上萬人觀看，影片爆紅一度成為熱門榜首。圖擷自依渟Twitch實況VOD頻道
前大馬女團「AMOi-AMOi」成員王依渟24日開直播「睡覺」吸引上萬人觀看，影片爆紅一度成為熱門榜首。圖擷自依渟Twitch實況VOD頻道

23歲前大馬女團「AMOi-AMOi」成員王依渟長相甜美、個性率真，擄獲大批粉絲。24日她開直播公開自己「睡覺」的過程，吸引上萬名網友觀看，一度衝上台灣熱門榜首，連她自己醒來都忍不住驚呼。

依渟曾是女團「AMOi-AMOi」成員，過去曾因大方承認整型，被粉絲大讚直率不作做，在instagram累積17萬人追蹤，解散後她也轉戰Twitch平台、當起直播主，24日下午5點多在Twitch上直播自己睡覺的模樣，竟吸引超多網友加入直播間收看，依渟一路睡到晚間10點多醒來，看見線上觀看直播人數也嚇了一跳，驚呼「人數合理嗎？」

目前該直播睡覺的影片已無法觀看，但有粉絲將依渟睡覺的影片備份至YouTube頻道後仍吸引許多粉絲「重溫」看她睡覺的時光。在依渟睡覺直播的過程中，網友們不斷留言瘋狂洗板，甚至有粉絲認真觀察依渟睡覺的姿態，看見依渟熟睡後的天使臉孔忍不住「斗內」，影片瞬間爆紅一度衝上台灣熱門影片第一名。

直播主 Twitch

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