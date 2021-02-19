【一劍浣春秋】永井瑪麗亞無碼流出 是AV片商重大警訊？

魔鏡啊魔鏡，近來AV界的頭條新聞是什麼？

應該是安齋拉拉復出，準備再一次輾壓業界所有女優吧？不過肥美女優「永井瑪麗亞」流出無碼影片也很重要——說流出也不對，因為經過抽絲剝繭追查後才發現，那根本就不是無良片商或製片公司流出沒上馬賽克的母帶，而是永井瑪麗亞自己上傳到Only Fans平台的影片⋯⋯

這是什麼意思呢？這就必須要從Only Fans這個平台在做什麼說起：Only Fans並不是Only You也不是翁立友，而是粉絲俱樂部，只要贊助一定的金額，女優就會寄送會員限定的「福利」讓大家眼睛吃冰淇淋，錢給得愈多福利愈大〜

自拍無碼影片的永井瑪麗亞。 圖/翻攝自twitter@nagaimariaa

所以狀況很明顯了，永井瑪麗亞是想多一點人來贊助自己所以放了大絕招，結果這一段4分多鐘、她邊洗澡邊對著鏡頭搔首弄姿春光無限好的影片，被抖內的粉絲截了下來流到網路上傳得到處都是，過去藏在馬賽克格子後的小妹妹全給人看光光了。但你以為永井瑪麗亞很傷心很難過然後痛罵流出的「粉絲」不是人？沒有，她並沒有被打垮，反而說日後可能要減少拍片、多放點心力經營Only Fans！

無獨有偶地，最近還有不少朋友在問，有「人類最強Body」之稱的沖田杏梨是不是要復出了？為什麼呢？因為她也在Only Fans平台傳給付費的粉絲性感照，雖然年紀大了當了媽媽，不過從K罩杯漲奶到M罩杯身材愈來愈誇張，也讓許多看了照片的粉絲心癢難耐，紛紛集氣希望老天爺幫忙，讓沖田杏梨重回淫光幕再與男優纏綿五千年〜

漲到M罩杯做算命仙的沖田杏梨。 圖/翻攝自twitter@AnriOkita_real

但問題是沖田杏梨也沒有回歸AV界的計畫，對她來說AV女優已經是過去式，現在她為自己取了個「神樂花」的名字展開Artist（藝術家）、Youtuber、Fortune teller（占卜師）、Cosplayer（角色扮演玩家）以及遊戲實況主的工作，野心很大，但就是不做AV女優⋯

一連兩位女優，一者現役一者已經退役，共通點就是都在Only Fans平台放送性感甚至是無碼影片，但對於出身的AV界卻是冷感甚至是無感，這裡面一定是有什麼不對——這正是目前AV女優這個職業的最大變化。

新人太多擠壓到女優生存。 圖/翻攝自dmm

這業界太競爭了，一來太多新鮮的肉體擠破頭想要出道，二來日本影迷因為選擇太多所以喜新厭舊的毛病愈來愈嚴重，所以女優在業界的平均壽命已經跌到半年以下。也因為如此，所以很多女優在享受完初入江湖天下無敵的開心滋味後，很快發現自己寸步難行，有些人自知時不我予黯然離去，但也有些人不甘回歸平淡想要繼續靠著身體賺錢，於是這種在網路上的粉絲俱樂部就興起了。

拿今天介紹過的兩位女優來說好了，沖田杏梨已經引退，AV界自然與她無關，永井瑪麗亞雖然說自己是經過熟思深慮後，決定減少拍片然後好好經營Only Fans平台給影迷福利，但愈來愈龐大的體型早就讓她不再是片商合作的首選，在拍片量大幅減少的情況下，她要生存下去也只能想辦法利用之前累積的人氣吸引粉絲直接抖內，現在是用若隱若現的影片吸引關注，以後勢必會有更激烈的演出〜

彩美旬果退休後主力放在粉絲俱樂部。 圖/翻攝自prestige-av

再加上有些女優過去就花錢如流水，像彩美旬果，住在高級大廈每個月固定開銷嚇死人，當AV女優的收入沒辦法讓她爽一輩子，所以退休後如何維持爽日子就得靠粉絲抖內——這也就是為什麼現在Only Fans的平台在AV界愈來愈興盛的緣故。

只是話說回來，如果每個月靠影迷抖內就能活，那誰還要去拍AV？你真以為女優有那麼喜歡和那些歐吉桑在鏡頭前打炮？所以Only Fans平台的興起讓很多女優出現了「叔叔我不想努力了」的心態，這絕對不是好事啊⋯⋯