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看到A片「探討全球暖化議題」好傻眼 他笑哭：神奇謎片
A片居然也關心環保議題？日前男網友分享一部「探討全球暖化議題」的A片，片中的男女優們竟認真探討暖化問題整整15分鐘，讓他看了又好氣又好笑，忍不住大呼「天哪！我到底看了什麼？」
男網友Aerys Tang在臉書發文分享「看A片」的意外收穫，他透露某部片的故事講述一位與男友論及婚嫁的女主角被男同事「拐走了」，但明明是再平常不過的A片劇情，「這部片卻不曉得是在置入還是在認真什麼，硬是把公司的背景設定的很清楚是太陽能板製造公司，還特別花15分鐘讓公司同事聊暖化的事」。
原PO表示，故事發展竟是因為在銷售電動汽車公司上班的男友不但不把「減碳」當一回事，最後還嘲弄女主角減碳的決心，於是女主角最後決定跟她一樣關心氣候變遷的男同事跑了，看到這裡讓原PO忍不住笑了，直呼這是齣神奇謎片。
網友們看了原PO的分享也不禁笑了，紛紛留言「只是剛好想關心一下全球氣候變遷議題」、「我需要網址！為了研究氣候變遷問題」、「特斯拉的置入？」、「環保的顏色是綠色，帽子的顏色也是綠色」、「我倒是很佩服男女優要記這麽多專有名詞，還要帶入感情，而且裡面還有討論儲能綠能跟氫能的主張，我的媽啊！」
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