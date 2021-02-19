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「最美Uber外送員」進軍實況界！她擄獲上萬聽眾全靠「做自己」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本「最美Uber」堀みづき曾經拍攝過電視廣告，如今做Uber，並嘗試進軍實況圈，成功擄獲一批粉絲。圖擷取自IG
日本「最美Uber」堀みづき曾經拍攝過電視廣告，如今做Uber，並嘗試進軍實況圈，成功擄獲一批粉絲。圖擷取自IG

現在媒體日新月異，除了傳統的電視節目等管道以外，更有許多網路平台、直播軟體等等，讓有才華的人能夠找到表演舞台。近日就位被稱為「最美Uber外送員」的「堀みづき」，在直播圈中打出一片天。

根據日本媒體「ENCOUNT」報導，堀みづき從小就是自立心很強的人，是一旦決定了要做什麼，就會埋頭苦幹下去的女性。後來她就讀美容專門學校，考取許多證照。在走紅之後，她曾經出演過知名手遊「怪物彈珠」的廣告等，成為頗具名氣的演藝人員。

去年因為日本「緊急事態宣言」，堀みづき希望能幫助在經營餐廳的母親，於是開始做Uber外送的工作，而她也因為在賺錢的同時，還能順便運動以及接觸到不同的客人，對這份工作相當滿意。後來更登上雜誌，被譽為是「最美Uber外送員」。

6月開始她接受邀請，開始在手機app「Pococha」嘗試直播。堀みづき認為，只要她努力表現出真誠的自己，就會得到觀眾的認可。她有時一天更會直播長達12個小時，而和觀眾們的接觸，互相分享自己的事情，對她而言也是種動力。如今她在Pococha上已擁有超過1萬5000名聽眾，還當上酒田市的觀光大使，證明她的努力得到了回報。

Uber 外送員

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