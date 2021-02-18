高三美少女勇奪「制服選美大獎」 未來挑戰穿制服當主演

日本文化傳遍世界，也讓日本學生制服為人所熟知，還出現了制服主題的選美比賽。最近就有位日本高中女生，在參賽多次後總算獲獎，成為粉絲間的熱門話題。

根據日本媒體「Deview」報導，由知名制服製造商「CONOMi」舉辦的「日本制服大獎（Japan Seifuku Award）」於7日進行頒獎典禮，獲獎人是18歲的竹内詩乃。現年高三的竹内，自國中二年級起，就年年挑戰該獎項，如今在參賽五年之後，總算是抱得冠軍回家。

竹内在受訪中表示，過去她所唸的國中跟高中，校服都是採用西裝外套的款式，因此對水手服樣式的制服相當嚮往。「真的很緊張，在頒獎前一直抖個不停，腦袋一片空白。挑戰五次後終於在最後一次機會中獲獎，覺得非常高興。」

熬了多年總算一嘗桂冠滋味，粉絲們也表示「在畢業前留下了美好的回憶」、「恭喜！身為粉絲真替你開心」、「這個獎跟詩乃太相襯了」。而竹內希望未來能夠當上演員，成為主演晨間劇場的女明星，或者穿著制服，演出漫畫改編的影劇。