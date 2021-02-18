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曾被嫌噁心…日女星巨乳暴紅 自曝剪指甲「要脫光+掰開雙峰」

聯合新聞網 / 綜合報導
27歲的日本女星百瀨桃（ももせもも）因擁有M罩杯的傲人雙峰暴紅。 圖擷自百瀨桃（ももせもも）Instagram
27歲的日本女星百瀨桃（ももせもも）因擁有M罩杯的傲人雙峰暴紅。 圖擷自百瀨桃（ももせもも）Instagram

27歲的日本女星百瀨桃（ももせもも）因擁有M罩杯的傲人雙峰暴紅，在日本更有「最強巨乳」封號，就連剪指甲時都會因為胸部擋到視線，得先將雙峰左右分開再用膝蓋夾起。不過她坦言，過去因為大胸被嘲笑過，還被陌生人批評「好噁」，導致內心自卑，直到後來才漸漸克服，現在對自己有更多的自信。

根據日媒《ORICON》報導，擁有10公斤重胸部的百瀨桃原本擔任幼稚園的保育員長達7年，後來被挖角拍寫真，演藝生涯從此開啟。她也在去年上節目，沒想到意外暴紅，還曾被節目主持人形容胸部是「和平的象徵」。

在閃耀的外表下，百瀨桃卻自曝曾有自卑的時候。過去常常因為胸部被女性討厭，還曾因為泡溫泉，被陌生人嫌說「好噁」，這些經歷都讓她感到受傷。直到後來踏進寫真界，才漸漸改變這樣的想法，產生了自信。

雖然百瀨桃現在已漸漸釋懷過去的傷心事，但她坦言大胸還是有不方便的時候。除了內衣要特別訂製，不然就是要特別從國外購入之外，她的雙峰還會遮住視野，如果要剪指甲，必須把胸部左右分開，趁著縫隙再趕緊把膝蓋夾起來，百瀨桃還說，「上半身不脫光沒辦法剪」。

儘管大胸帶來許多困擾，卻也成為她的個人特色。現在的百瀨桃非常享受演藝圈的工作環境，即便有壓力，但心情相較過去變得更開朗了，她也表示，未來想挑戰遊戲直播主的工作，因此粉絲可以期待一下喔！

百瀨桃的傲人雙峰曾被陌生人嫌棄，讓她相當受傷。 圖擷自百瀨桃Instagram
百瀨桃的傲人雙峰曾被陌生人嫌棄，讓她相當受傷。 圖擷自百瀨桃Instagram

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