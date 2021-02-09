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1.5m高可愛網紅身材受關注 對「七成網美都賣淫」有獨特看法

香港01 / 卓柏安／報導
念念身高雖然只有1.5米，但身材非常突出，受到關民注注。（IG「m19941414」圖片）
念念身高雖然只有1.5米，但身材非常突出，受到關民注注。（IG「m19941414」圖片）

台灣網紅橫綱凱咪（Aqq cami）去年在facebook爆料，直指「七成網美都有在賣淫」，事件令許多樣子姣好或身材誘人的網紅都幾乎中槍。台灣網紅周念薰「念念」（IG：m19941414）除了樣子漂亮，1.5米的她更擁有受網民關注的嬌人身材，不時更會性感打卡派福利，故早就在網上爆紅！

念念曾接受訪問，解釋對「七成網美都有在賣淫」的看法，以及是否真實的可能性，可以看出她是十分有主見的女生。

「七成網美都在賣淫」的說法，令不少網民戴起有色眼鏡看網民，尤其是有性感打扮的美女，多貼幾張相就會「躺着也中槍」。念念表示，不少網紅收入不穩，流量亦不一定能成功轉化成收入，如果沒有廣告代言之類，一旦有人表示可以讓她靠美貌及名氣獲得收入，難免會令人心動。不過念念強調，到底有多少人在賣淫，她並不清楚，而自己的圈子大多都沒有那樣做。

念念身高雖然只有1.5米，但身材就非常突出，IG上的她經常都會性感打卡，在鏡頭前曬身材派福利給一眾粉絲！

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文章授權轉載自《香港01》

網紅 賣淫 Instagram

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