【一劍浣春秋】不只惡搞還要去算！AV女優取名大不易

介紹AV女優這麼久，您一定知道用本名演出的女優很少很少吧？

為什麼？因為AV女優最怕的就是身分暴露被家人或親朋好友知道自己的工作，用本名演出根本找死－－事實上用本名演出的女優也真的遭遇不幸，2013年，用本名演出的麻生美由樹因為不堪網路霸凌自殺身亡，從此再也沒人敢叫女優用本名演出⋯⋯

所以現在走紅的三上悠亞和高橋聖子、已經引退的蒼井空和麻美由真、還有大家很懷念的松島楓和川島和津實通通都是用藝名演出，這是為了保護她們，也是方便扮演片商和事務所賦予她們的人設。只是〜羅密歐你為什麼是羅密歐、三上悠亞你又為什麼是三上悠亞？日本經紀公司到底是怎麼替女優取名字的？

三上的藝名當然不是本名。 圖／翻攝自twitter

這的確是門學問，而且每個人的學問不同：最簡單的就是惡搞演藝圈名人，取個魚目混珠的藝名，像演出「極道主夫」的川口春奈很紅對不對？那就替即將出道的新人取個「川口夏奈」的藝名你看如何？如果反應好的話還有「秋奈」和「冬奈」可以上場，大家可以湊一桌打麻將；如果怕惹火演藝圈的大哥也沒關係，反正AV界的粉絲蠻多是動漫宅的，2016年電影「你的名字」賣得嚇嚇叫賣到片商高層也看得一把鼻涕一把眼淚，回去馬上就有個和女主角同名的「三葉」登場〜

這是擺明了吃人家豆腐，反正AV界看準被惡搞的對象不會計較所以玩得很開心，還有些女優的藝名本身就是惡搞：像剛出道不久的「沙和檸檬」皮膚黝黑身材火辣，一看就知道是在蘭若寺修練過吸精大法的戰鬥機，但你把她的名和姓對調就會發現那是「檸檬沙瓦」的意思，看來這女優私下可能是個酒鬼；而最令人拍案叫絕的則是在人妻片商KANBi出道的「鐘梨星奈」，這人我們看名字沒什麼特殊的，可是你叫日本人來唸每個都笑到肚子疼，因為「鐘梨星奈」和「我沒錢快拿來」的讀音是一模一樣！

鐘梨星奈意思就是沒錢。 圖／翻攝自dmm

這擺明了就是惡搞，通常取這種藝名的女優都是短打，時間到了就會走人，鐘梨星奈也不例外，她總共也只發了3支作品然後就像變了心的女朋友及斷了線的風箏一樣消失無蹤⋯⋯

至於那些指標女優呢？經紀公司都很清楚哪些女優是過客哪些女優是來幹大事的，所以對於那些寄予厚望的女優名字大多取得很慎重：像片商只面試一次就決定簽長約的「天使萌」就是一例，經紀公司和片商當初為了取個響亮的名字可真是傷透腦筋，原本打算用車站的名字把她取名為「惠比壽萌」，但那名字實在沒有巨星的感覺反而像個巨腥，思來想法，最後決定大膽地把名字取為「天使萌」，果然讓她成了許多人心目中的天使〜

天使萌取名花了大家很多腦細胞。 圖／翻攝自twitter

不只如此喔，你知道經紀公司還會把女優的藝名拿去算命嗎？

經紀公司C-More不久前就公布了女優「西谷美咲」的算命結果，結果從天格、人格、地格到五行三才配置幾乎通通都是大吉，讓這位被期待是新一代發片機器的女優還沒出道就有好運氣！總之，不管是惡搞也好、算出來的也罷，藝名對女優而言不只是識別身分的象徵有時更是決定生涯成敗的關鍵，所以不管是基於什麼考量事務所大多不會隨便亂取，如果你也是進入聖人模式後想進一步研究暗黑界內幕的好奇寶寶，女優的姓名學是不能錯過的一塊〜

西谷是算出來大吉的名字。 圖／翻攝自instagram@cmore_ent