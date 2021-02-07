樓上超辣女房客半夜「借體重機」 腿下羞藏亮點：看光光囉

好羨慕！一名男子近日在臉書社團《爆廢公社二館》PO出一張正妹照片，指出凌晨2點時，這名住在樓上的女房客跑來向他借體重機。畫面中可以看到，身穿低胸洋裝女子臉上充滿甜美笑容，讓人看了好心動，而她的真實體重也意外被鏡頭捕捉到，讓網友紛紛留言，「50.2公斤！」

原PO日前貼出這張照片，指出這名美女是正準備搬家的樓上房客，來他家借體重機，但美女的衣服跟背景有點違和，所以想請大家幫忙P一個好看的背景。他也強調，PO文前已經過對方同意。

對此，底下網友也展現好手藝，幫忙美女P圖。也有許多網友表示，「誰知道她的IG？戀愛了啦」、「身材不錯喔」、「樓上的房客穿這樣來借體重機？案情不單純」、「為什麼搬家的房客要來借體重機？好奇+1」；還有眼尖網友發現她的體重，「50.2公斤」、「（體重）看光光囉」。

網友發揮創意P圖。 圖擷自《爆廢公社二館》