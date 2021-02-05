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台泰混血兒小麥色肌膚超陽光+馬甲線 曾森林拍寫真照僅2塊葉蔽體
台泰混血兒可妹（Cora）以健康膚色、超完全體態加強勁舞技而成為不少人心目中的女神，加上標緻樣子，幾乎又是1個完美的代表！最令人印象深刻的，就是她曾經在森林之中僅以2片葉子遮蔽身體，拍下火辣性感的寫真照片！
可妹的外表是典型的黑Gal風格，擁有台妹常見的1對大眼及瓜子面之餘，整個人的氣質都散發住泰式熱情。可妹全身都是小麥色肌膚，離遠看已經令人覺得有陽光氣息，近看的話更可以看到她腹肌上的馬甲線，絕對是辛苦鍛煉才可以得到的成果！
可妹曾經參加節目《小明星大跟班》的「男藝人攝『癮』大賽」，在森林之中拍攝大自然風格的寫真照片，最後就拍下1張只以葉子遮蔽身體的照片，可見她拍照的時候相當忘我，真的是有浸在大自然氣息之中的感覺！
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文章授權轉載自《香港01》
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