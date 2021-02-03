正妹髮型師上空剪髮！男客表情成亮點 地點曝光了

快過新年了，不少人會去理髮廳剪新髮型，求一個新年新氣象。近日網路上瘋傳3張正妹理髮師的照片，只見該名理髮師上半身全空，只穿著黑色圍裙幫顧客剪髮，照片曝光後，引發網友暴動，還有人搜出理髮廳的所在地點。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享3張正妹理髮師照，只見照片中，一名外型亮眼的美女理髮師正幫男顧客剪髮，她疑似上半身全裸，僅用黑色圍裙蓋住胸部，且側面全開，讓佼好的身材一覽無遺，從正面來看，該名理髮師還隱約露出豐滿美胸。雖然畫面相當惹火，但男顧客全程表情淡定，似乎見怪不怪。

照片曝光後，引發男網友暴動，紛紛在文章底下留言，「我頭髮也有點長了！」、「有沒有光頭去排隊」、「我的頭髮剛好可以剪了」。

許多人也很奇理髮廳在哪，紛紛敲碗詢問「我只想知道在哪」。據了解，這間理髮廳不在台灣，而是遠在泰國，如果想預約美女理髮師剪髮，網友可能短時間內無法朝聖了。

正妹理髮師上空剪髮，好身材一覽無遺。圖翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」