【一劍浣春秋】戴面具太痛苦⋯AV女優火大不演了！

上週提到戶田真琴和櫻空桃棄用twitter，有人問了：「經紀公司就這樣子讓她們想做什麼就做什麼？沒有生氣嗎？」

這有兩個原因，首先，這兩位女優都是事務所的主力鐵金剛，她們發脾氣事務所自然不會也不敢說什麼，畢竟人家可是搖錢樹，沒人會這麼笨和她們作對；再來，很多AV女優私底下的模樣和你在淫光幕上看到的不同，你以為人家是清純可愛的妹子，但實際上她可能是嗆辣的小太妹，或許事務所不是沒意見，是人家根本不甩你，說什麼都沒用〜

而這也牽扯出一個話題，到底〜AV女優私底下的個性和淫光幕相差有多大？是不是每個人都很恐怖啊？

戶田真琴棄用twitter後開心做自己。 圖／翻攝自dmm

一般來說身為影迷的大家很難察覺，作為業者的我們就算察覺了也不便破壞片商和事務所的人設。不過話說回來，時代不同了，社群網站發達，資訊流通快速，以往總是蒙著一層神秘面紗的暗黑界現在也愈來愈透明－－這也讓很多女優可以藉由影迷的反應明白自己的聲量，從而去判斷有沒有必要去維持經紀公司和片商一開始做的人設……

所以有人就不演了、勇敢的做自己！

出道時的凰香奈芽。 圖／翻攝自prestige-av

戶田真琴和櫻空桃棄用twitter就是這樣的狀況，只是她們表現得比較激烈一點，但更激烈的大有人在：比方說凰香奈芽，您還記得她出道時的設定嗎？她是超人氣YouTuber、是十年難得一見的美少女，只是沒多久她之前在特種營業接客的黑歷史被揭露，在嚴重不適應網路爆料文化後她決定不演了，發表引退宣言後重返特種營業，不再和男優交戰而是開心地和客人交流，喔不，是蕉流〜

然後你就發現凰香奈芽和當AV女優時完全不同，她染了一個草莓色的頭髮、手不離菸然後照片和發文充滿了厭世的味道，雖然我並不討厭她現在的模樣但想必會有很多影迷不適應吧？

做自己的凰香奈芽有了很大變化。 圖／翻攝自twitter

另一個更明顯的例子是當初被稱為絕世美少女的「音梓」，想當初她出道時說有多清純就有多清純，看到男優的30公分好棒棒時會害羞地別過頭去，被男優進出身體時會說葛格我不要並且發出求救般的夢囈聲，但真相呢？

出道時的音梓。 圖／翻攝自s1s1s1

在退出經紀公司後她就撕去原本的偽裝：雖然片子不多但她幾乎都是頂著煙燻妝上陣，與男優交戰時也明顯感覺得到其實她技巧挺不錯的，是為了「音梓」這個身分和素還真一樣故意裝弱，再加上退出業界也被挖出在風俗店照顧客人的小弟弟維生，嗯⋯⋯

後來的音梓看起來就不像乖女孩了。 圖／翻攝自fc2

所以又是一個不演了的例子。再加上一開始很偶像後來也愈來愈不掩飾自己個性、在活動上直接說自己不喜歡共演然後去工作也不是為了交朋友的天使萌，你就知道暗界界的AV女優就和湘北高中籃球隊一樣是問題兒軍團，經紀人平常一定花很多力氣提醒她們要演好演滿沒事別把面具脫下來。

所以我常說追女優完全沒問題，問題是千萬別被片商和經紀公司設定出來的形象迷惑，雖然不是每個女優私底下都和淫幕上的形象相差很大，但如果照單全收片商的設定那最後一定是你受傷最重，不可不慎啊〜