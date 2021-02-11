快訊

2021有哪些必辦神卡 哪些可剪卡說掰掰？一次報你知

拜習通話 習近平：中美對抗對兩國和世界肯定是場災難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

追蹤數日本第一！日正妹DJ月賺百萬不滿足：目標是世界頂尖

聯合新聞網 / 綜合報導
日本DJ「MEL」在17直播上有40萬粉絲，她表示未來希望能挑戰成為世界頂尖DJ。圖擷取自IG
日本DJ「MEL」在17直播上有40萬粉絲，她表示未來希望能挑戰成為世界頂尖DJ。圖擷取自IG

播放音樂、炒熱氣氛的「DJ」看似簡單，但要在圈內打響名聲，也不是一件容易的事情。日本最近有一位受到矚目的女DJ「DJ MEL」，靠著出眾的實力，以及偶像般的高顏值和傲人身材，成為討論度極高的新世代DJ。

根據日本媒體「bizSPA!フレッシュ」報導，MEL在2010年時，看了美國DJ大衛·庫塔（David Guetta）的影片，被他的演出所吸引，於是燃起了成為DJ的夢想。2014年，MEL終於正式DJ出道，並在澀谷的知名俱樂部開始修行，累積現場經驗之餘，也藉由經營社群網站，慢慢累積人氣，更開始全國巡迴演出。

隨著影音平台越來越盛行，MEL也逐漸跨足到網路直播。2018年她開設了17直播的帳號，只花了短短一年，就成功吸引到40萬名追蹤者，創下日本第一的紀錄。為了服務粉絲，MEL每天都花13小時直播，一年休息的日子更只有短短三天，為的就是將音樂的美好傳遞給大家知道。

如此努力的工作，MEL也獲得了粉絲們的回報。她最高曾經月入800萬日幣（約相當於新台幣216萬元），但仍不以為滿足。她表示國外有DJ是能一年賺近幾10億日幣的，因此她的目標也擺在那。MEL更希望能做到讓連對DJ毫無興趣的人，在看了她的演出之後，都開始產生了好奇，成為真正的世界一流DJ。

延伸閱讀

擠下周子瑜！「世界最美」以國辣模死會 與大17歲富三代穩交

台灣出身女模！「誘惑女王」最新日本寫真 網友喊：哪有這麼性感社長

韓國童顏「國民姪女」扮哈利波特 粉絲喊：怎麼可以正成這樣

D罩杯「戀物天使」扮鬼滅之刃「甘露寺蜜璃」 網暴動：好想飛撲進去

相關新聞

追蹤數日本第一！日正妹DJ月賺百萬不滿足：目標是世界頂尖

播放音樂、炒熱氣氛的「DJ」看似簡單，但要在圈內打響名聲，也不是一件容易的事情。日本最近有一位受到矚目的女DJ「DJ MEL」，靠著出眾的實力，以及偶像般的高顏值和傲人身材，成為討論度極高的新世代DJ。

1.5m高可愛網紅身材受關注 對「七成網美都賣淫」有獨特看法

台灣網紅橫綱凱咪（Aqq cami）去年在facebook爆料，直指「七成網美都有在賣淫」，事件令許多樣子姣好或身材誘人的網紅都幾乎中槍。台灣網紅周念薰「念念」（IG：m19941414）除了樣子漂亮，1.5米的她更擁有受網民關注的嬌人身材，不時更會性感打卡派福利，故早就在網上爆紅！

樓上超辣女房客半夜「借體重機」 腿下羞藏亮點：看光光囉

好羨慕！一名男子近日在臉書社團《爆廢公社二館》PO出一張正妹照片，指出凌晨2點時，這名住在樓上的女房客跑來向他借體重機。畫面中可以看到，身穿低胸洋裝女子臉上充滿甜美笑容，讓人看了好心動，而她的真實體重也意外被鏡頭捕捉到，讓網友紛紛留言，「50.2公斤！」

【一劍浣春秋】年薪6600萬日幣！AV界最大合約出現？

常常有人在問，女優為什麼要下海？

台泰混血兒小麥色肌膚超陽光+馬甲線 曾森林拍寫真照僅2塊葉蔽體

台泰混血兒可妹（Cora）以健康膚色、超完全體態加強勁舞技而成為不少人心目中的女神，加上標緻樣子，幾乎又是1個完美的代表！最令人印象深刻的，就是她曾經在森林之中僅以2片葉子遮蔽身體，拍下火辣性感的寫真照片！

日新生代寫真女王一張照被封「100億萬年一遇」 被指是結衣接班人

自從出現橋本環奈這個「千年一遇美少女」之後，「N年一遇」就成為日本媒體形容式誇獎某人的常用字。近日，有媒體竟然用到「100億萬年一遇的逸材」形容新生代寫真偶像高崎かなみ（Kanami）最新上載的照片，引起網民熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。