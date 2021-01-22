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女警甜笑擋雨樣貌神似黑嘉嘉 全場暴動：願意為了妳被逮

香港01 / 卡洛兒
女警的甜美笑容，讓網友直呼戀愛了。圖擷自facebook
女警的甜美笑容，讓網友直呼戀愛了。圖擷自facebook

一個甜笑令網友們戀愛了！近日網路瘋傳一張正妹女警的照片，她當時用傳單擋雨，臉上卻流露出燦爛甜笑，讓大量網友瞬間按讚紛紛留言稱「警察辛苦了」，更有網友指女警很像台灣職業圍棋選手黑嘉嘉

有網友在臉書社團「新．路上觀察學院」貼出一張女警照，並寫道「高中園遊會隨手拍到的辛苦警察～警察辛苦了」。從照片中可見，當時正下着濛濛細雨，女警跟在男警員的後面，沒有戴帽子的她只好將傳單放頭頂稍微擋一擋雨，臉上則露出甜美的笑容並看着前方。

原PO透露，照片是在台北一間餐飲學校拍下，事後再沒有見過這位正妹。照片在網絡上引起哄動，不少網友都直呼「一秒讓人戀愛了！」、「我犯罪了，來抓我」及「看到你就想犯罪呢」，也有人指女生的樣貌很像台灣職業圍棋選手黑嘉嘉。

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文章授權轉載自《香港01》

警察 黑嘉嘉 正妹

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