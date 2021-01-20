大馬網紅「清純如蒸餾水」被封國民女友 讀書時期兼職幫補家計

張安琪來自馬來西亞，是模特兒兼網紅，因為樣子清純可愛而被封「馬來西亞國民女友」及「清純女神」，至今IG已經有超過108萬名粉絲！原來張安琪14歲已經開始放學打工兼職賺錢，晚上回家還要趕功課，試過放工回家時發現被男人尾隨，幸好最後沒有事發生。

張安琪現時身處台灣，單憑樣子已經成功迷倒不少人，皆因她膚色白晳，加上甜到爆的笑容，誰不想成為她的男朋友呢？「國民女友」的稱號果然是實至名歸！張安琪在IG上的風格雖然比較保守，不過她拍攝寫真集時不乏大膽性感照，身材體態相當不錯！

張安琪過去接受訪問時曾經提到，讀書時已經打工賺零用錢，往往晚上10時才收工，回家後還要做功課，結果要到1、2點才能睡覺。高中三年級時更因為爸爸患糖尿病不能工作，她需要幫忙分擔家計。她又提到試過在晚上回家的路上被跟蹤，自己打算快步撇下對方卻被追上，還好那個男子說自己不是壞人，讓她虛驚一場。

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文章授權轉載自《香港01》