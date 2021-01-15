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天使臉孔、魔鬼身材！韓瑜伽老師勤鍛鍊 IG發泳裝美照狂吸粉

香港01 / 卓柏安
韓國瑜珈老師Nana擁有天使臉孔、魔鬼身材！她不僅身為瑜珈老師，也經營瑜珈用品店。她經常在IG上分想性感美照，吸粉萬人。圖擷自@nana.un
韓國瑜珈老師Nana擁有天使臉孔、魔鬼身材！她不僅身為瑜珈老師，也經營瑜珈用品店。她經常在IG上分想性感美照，吸粉萬人。圖擷自@nana.un

瑜伽既是大熱運動之一，更是鍛鍊體型的好選擇！韓國網紅Nana是一名瑜伽老師，不僅鍛鍊出一身完美身型，加上五官標緻，成功擄獲超過37萬名粉絲。

Nana的一身好身材與亮麗外型吸引37萬名粉絲，她不時會在IG（@nana.un）上PO照與粉絲互動，除了日常生活照之外，她也經常PO出穿著比基尼的性感美照，令網友都大飽眼福！

Nana除了是一名瑜伽老師，同時在經營瑜伽服飾用品店，而她本人就是勤練瑜伽的最佳活招牌，全身都鍛鍊出線條美，纖腰長腿通通有，加上她五官標緻，的確是既是先天麗質、後天努力的完美組合！

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文章授權轉載自《香港01》

韓國 瑜珈 網紅 比基尼

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