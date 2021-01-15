【一劍浣春秋】喝紅酒、限時摳、愛洗澡⋯AV女優拍片怪癖多！

說真的，你羨慕AV男優嗎？

打從有AV以來就一直有台灣男兒想去日本靠下半身為下半生打拼，也真的有些人圓夢了－－只是事情往往不如想像般美好，AV男優雖然在片子裡出力最多，但他們從來就不是片子的主角，片酬不能和女優比就算了，連搞個工會都不行。再加上有些人會被當過功能性的男優，不只是被女優賞巴掌就是要勇者鬥惡龍大戰歐巴桑女優，好不容易闖出名號，還有可能會被女優篩選掉一輩子都沒有合作的機會，你說，這值得羨慕嗎？

拍AV有很多不足為外人道的事。 圖／翻攝自twitter

應該還是有人會覺得那是一分不錯的工作吧？其實不暪你說，一線的知名男優也是這麼覺得，能和美女做愛做的事還有錢拿，怎麼想都是很快樂的事。只是身為在第一線苦幹實幹的工作人員，男優們對女優並非個個都欣賞，有些甚至還避之唯恐不及！

為什麼？不只是有些女優個性很差，連話都不想和她講了更別說還得舌吻，更重要的是有些人的怪癖實在叫人受不了。舉個例子好了，像有金手指帝王之稱的加藤鷹，就很得意自己御女無敵、是個飛天御劍流傳人讓大家都高潮，但提到轉型成功成為時尚教主的明日花綺羅時，他就忍不住長篇大論，因為明日花演出的一些怪癖實在讓他嘖嘖稱奇－－

要喝紅酒才能上工的明日花。 圖／翻攝自twitter

首先，明日花綺羅在演出前喜歡喝點紅酒，要培養情緒到一定程度才肯演出，如果沒有紅酒她就很難演下去；只是明日花酒喝得開心，但男優大多開心不起來，雖然很多人也頗好杯中物，但一來不知道什麼時候明日花才能準備好有些時候讓人等的受不了，二來和一個微醺的人演出並沒有想像中快活，尤其是舌吻時從她口中傳出那股酸澀的味道實在叫人很解HIGH，血液都從海綿體倒流集中到鼻子去了〜

但這還不是最讓男優倒彈的怪癖，明日花的另一個習慣是不喜歡人家摳她下面，但現代AV幾乎每個女優都要潮吹，男優不摳不行，所以明日花就想出了一個辦法：

就是「限時演出」！

要喝紅酒才能上工的明日花。 圖／翻攝自twitter

意思就是要摳可以，但你只能摳三分鐘，男優最好在時間內達到導演的要求，時間到了就要停手。萬一男優失手怎麼辦？那就看明日花什麼時候再撥時間把該拍的戲碼補回來，再加上她是浮動標準，今天這力道明日花沒意見，明天她可能就覺得你太用力是用大力金剛指演出，後天她又懷疑你沒吃飯演出不夠力，所以男優都對她是又敬又畏－－沒辦法，誰叫明日花一出道就是天后，是業界最快達到銷售百萬片的紀錄保持人，男優就算覺得她很怪也只能配合導演一起伺候她〜

愛洗澡的櫻羽和佳。 圖／翻攝自graphis

其他還有什麼怪癖呢？已經引退的櫻羽和佳也是個常被提起的名字，因為她很愛洗澡，不管身上沾到什麼導演一喊卡就要去洗澎澎，沾得愈多就洗得愈久，所以常常讓大家加班；還有就東尼大木的說法，大家最怕的是不愛乾淨的女優－－他就真的碰到那種味道很重很重，好像剛從資源回收場打滾過的女優，那味道讓他聞了完全受不了，怎麼硬都硬不起來⋯⋯

也難怪東尼大木會說當了AV男優容易對AV女優失去性幻想，因為有些真相實在不足為外人道，這是職業傷害！