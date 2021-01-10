正妹寒風中「求找乾爹」！真實身分曝光 網驚：太厲害了

台北市西門町先前出現一波「舉牌找乾爹」風潮，引發喧然大波。然而近日又出現一名身穿短袖緊身上衣的正妹，坐在捷運站外舉牌「求找乾爹」，再度掀起網友熱議。

該名黑衣正妹日前坐在新店區公所捷運站外的地板，手持寫有「求找乾爹」的紙板，只見內容提及「不用有錢，幫我開窗就好，我家熱水器不通風＋沒強制排氣」，還留下LINE ID，並附註「希望你是我生命的救星」。

據了解，該名正妹其實是一名消防員，新北消防第四大隊為了向民眾宣導熱水器使用注意事項，特地上街舉牌。而臉書粉專《新北消防四大隊》也PO文提醒民眾，「1、使用煤油暖爐或洗澡時，應保持『室內通風』，勿將窗戶緊閉，以避免一氧化碳中毒；2、使用電暖器等高耗能電器取暖，應注意延長線是否過載，勿離周遭衣物、雜物、床邊太近，以免引發火災；3、家中有老人家及心血管疾病患者，應穿戴毛帽、圍巾並提醒多穿衣服保暖，以預防心血管疾病發生」。

貼文一出，網友也紛紛留言回應「太厲害了，辛苦了」、「感謝提醒，你們辛苦了」、「天冷，犧牲很大」、「被消防耽誤的行銷高手」、「真的很厲害，跟上時事」、「有正妹就是要加賴了」。