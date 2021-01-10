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正妹寒風中「求找乾爹」！真實身分曝光 網驚：太厲害了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名身穿短袖緊身上衣的正妹，坐在捷運站外舉牌「求找乾爹」。圖／翻攝自臉書粉專《新北消防四大隊》
一名身穿短袖緊身上衣的正妹，坐在捷運站外舉牌「求找乾爹」。圖／翻攝自臉書粉專《新北消防四大隊》

台北市西門町先前出現一波「舉牌找乾爹」風潮，引發喧然大波。然而近日又出現一名身穿短袖緊身上衣的正妹，坐在捷運站外舉牌「求找乾爹」，再度掀起網友熱議。

該名黑衣正妹日前坐在新店區公所捷運站外的地板，手持寫有「求找乾爹」的紙板，只見內容提及「不用有錢，幫我開窗就好，我家熱水器不通風＋沒強制排氣」，還留下LINE ID，並附註「希望你是我生命的救星」。

據了解，該名正妹其實是一名消防員新北消防第四大隊為了向民眾宣導熱水器使用注意事項，特地上街舉牌。而臉書粉專《新北消防四大隊》也PO文提醒民眾，「1、使用煤油暖爐或洗澡時，應保持『室內通風』，勿將窗戶緊閉，以避免一氧化碳中毒；2、使用電暖器等高耗能電器取暖，應注意延長線是否過載，勿離周遭衣物、雜物、床邊太近，以免引發火災；3、家中有老人家及心血管疾病患者，應穿戴毛帽、圍巾並提醒多穿衣服保暖，以預防心血管疾病發生」。

貼文一出，網友也紛紛留言回應「太厲害了，辛苦了」、「感謝提醒，你們辛苦了」、「天冷，犧牲很大」、「被消防耽誤的行銷高手」、「真的很厲害，跟上時事」、「有正妹就是要加賴了」。

正妹 新北 消防員

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