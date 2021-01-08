【一劍浣春秋】討厭馬賽克！這兩個地方的片子現在有夠夯

常有人和我說：「日本AV的馬賽克是人類有史以來最大而無當的發明。」

這我百分之百同意，但也要和各位說明，馬賽克是當初日本成人片合法化時就存在的東西，不管是當時片商想好要藉著它去遮掩些什麼（早期的日本成人片並沒有要男女優玩真的），或者是以此為交換條件讓AV界得以成立，總之，日本的AV界成立有多久馬賽克的歷史就有多久，因為它是規定一定要存在的東西，以日本人保守不知變通的個性，富樫義博的「獵人」都出完結篇了，馬賽克依然還是在那兒確實地擋住男女優的下半身⋯⋯

音梓退休後也一直在FC2賣無碼片。 圖/翻攝自 s1s1s1

但一定有人會說，日本不是有無碼片商嗎？

沒錯，像大家熟悉的「加勒比」、「一本道」以及「Heyzo」這些片商都還在，只是之前捕獲大橋未久演出、聲勢到達最高點的他們，在經紀公司強迫女優拍片的風暴中受傷慘重，警方在調查事務所犯罪證據的過程中，發現女優拍了不少沒打馬賽克的作品，於是順勢展開掃蕩，讓他們只剩下半條命，而且還讓經紀公司協會從此拒絕和他們合作。以前是撒網下水隨便撈都是新鮮鮑魚，現在是到處被女優的經紀公司掛電話，慘，真的慘！

捕獲大橋未久讓無碼片商聲勢達到頂點。 圖/翻攝自https://www.caribbeancom.com/index2.htm

所以日本從此沒有無碼片可看了嗎？不，當然不是，俗話說得好，殺頭的生意有人做，有需求就有市場，你以為日本都是順民只看上好的馬賽克的A片？那可不，大部分的男人看過一次女孩的下半身都會愛上那滋味，無碼片雖然是不能搬上檯面的東西，但能看還是沒人和你客氣的，雖然傳統的無碼片商被打擊得很慘都趴在地上了，但人們的重心也轉移到「FC2影音平台」和所謂的常玩角色扮演遊戲的「同人AV」了！

這兩者是什麼呢？簡單說就是拍A片的人從有規模有制度的「片商」，變成一個男優多半身兼導演、剪輯、行銷、市場開發的「賣家」。他們拋棄以往拍AV的觀念，不找事務所合作，自己去開發女優，從社群網站和各大論壇尋找缺錢或是想賺快錢的女性，遊說她們賣鮑鮑賺包包，這樣子一來可以省去事務所囉哩囉嗦這不行那不行的麻煩，二來少了事務所抽成他們可以用更便宜的價格誘惑不知社會險惡的年輕女孩下海，最後也是最重要的，因為年輕女孩大多不知道怎麼防守，所以她們大多會接受比AV更大的尺度⋯⋯

夏川來夢也是FC2出身。 圖/翻攝自etigoya955

讓男優無套進出、最後直接發射在裡面⋯因為FC2平台不受日本政府管轄，所以賣家拍起片來特別無拘無束，雖然女優的外型不見得比正統AV界的好，但沙漠裡還是找得到珍珠，偶爾會有一兩個特別漂亮的演出者，甚至有些離開AV界無處可去的前女優也會到那兒賺快錢直接出鮑給大家看，讓FC2和同人AV成了許多影迷的新樂園。

唯一要擔心的應該就是賣家玩得很爽，但要小心會踩中未成年的大雷ー畢竟不是正統AV界，拍片前不會一一查證女優身分，就有人因為看對方長得豔麗就不管三七二十一地幹下去，後來被叫去警局泡茶才知道那是未成年少女，日本對這塊抓得非常非常嚴，只要踩中就是準備吃牢飯，但不管怎樣，FC2賣家和同人AV已經崛起，未來，無碼這塊市場是他們的！