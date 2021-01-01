【一劍浣春秋】一樣是造假、為什麼暗黑界對這兩者態度大不同？

打從介紹暗黑界到現在十多年了，除了讓人目不暇給硬了又硬的女優外，你知道影迷最關心什麼嗎？

答案是「真假」。

什麼是真什麼又是假？這是很多影迷看完片打完槍進入聖人模式後最想知道的事：比方說自從紅音螢噴水到天花板、加藤鷹說沒有一個女人能逃過他的金手指後，就一直有人在問片中女優們潮吹如瀑布究竟是生物本能還是造化弄人？為什麼男優隨便戳隨便噴，在現實生活中我們只能挨一頓罵說下次再不剪指甲就別想上床？

自誇金手指無敵的加藤鷹。 圖／翻攝自twitter

後來我們知道了，有些女優是天生神力，受到一點刺激就湧泉以報，但也有很多女優是借助道具來噴水的。像羽咲美晴是一面做，一面在攝影機的死角由男優手持礦泉水由上而下灌溉塑造失禁的效果；比方說業界最可愛的桃乃木香奈以及退役後成了時尚教主的明日花綺羅，是在男優的手上接了水管，藉由馬賽克的掩護在男優使出金手指時按下開關大量噴水，其實她們沒那麼濕潤的〜

但你問女優絕大多數的她們還是會堅持潮吹沒有造假，只是正好造假的人被抓到罷了。但有件事已經演變成很多人直接告訴你不要當真了，那就是女優解禁的起手式，讓男優不要穿雨衣戴保險套、把最濃厚的一發注射進她們的體內⋯⋯

就連天后明日花的潮吹也是接水管的。 圖／翻攝自twitter

簡單兩個字解釋，就是「中出」。

不可否認，看男優怒吼一聲使盡吃奶的力氣把下半身的精華打進女優的體內，然後鏡頭特寫看到她們洞口流出白濁的汁液是很刺激的，但從近來流出沒打馬賽克的母帶就可以發現，早在2011年的作品男優就是戴著套子替女優解禁的－－是的，這樣子叫中出就有鬼了，所以早在10年前這個很吸引人的企劃就有人混水摸魚了……

然後到了現在，已經變成全面造假了！

自爆中出造假的奏自由。 圖／翻攝自s-cute

何以見得？最重要的是有兩位女優爆料！首先是最近失聯的「奏自由」，她告訴大家近來已經沒有片商要男優真的不戴套子去拍片－－倒不是怕中標，這一行性病篩檢做得很勤的，而是這樣女優做得安心，表演比較到位；不久前曾經來台灣宮村菜菜子更是進一步在IG限時動態以拍電影做比喻，復仇者聯盟裡英雄們被薩諾斯打傷，都是靠特效和特殊化妝術營造出來的效果，而不是真的被打到吐血，同理可證，AV片的中出也是一樣，不必玩真的，視覺效果做好做滿就行〜

真是⋯⋯宮村菜菜子可能是社會經驗不足，這種事大家知道就好，講得理直氣壯就很容易被炮了。不過大家有沒有想過，為什麼潮吹大家忙著粉飾太平不敢承認造假、而中出卻有不只一個女優跳出來說都不是真的？平平都是造假嫌疑很大的演出，為什麼女優的態度截然不同？

親上火線覺得中出造假很正常的宮村菜菜子。 圖／翻攝自s-cute

理由很簡單，因為潮吹是能力的展現，簡單說就是「沒那個屁股就別吃那個瀉藥」，大家都知道女人是水做的，但大家也明白不是什麼人都噴得出水，所以看到片商強打「失禁」兩字時總希望女優是童叟無欺；但中出就不一樣了，女優只要搬出健康兩字就足以讓大家不好窮追猛打下去，你知道就算吃了避孕藥還是會懷孕？你知道事後藥會傷身體？對，女優拍片是為了賺錢，但萬一在過程中弄壞身體誰來負責？也許很多人會覺得這樣的理由很靠北，但片商也同意這麼做。

只能說現在的女優很幸福，片商和經紀公司真的有替她們想，只是這麼一來，我們看戲的也只能親戚不計較，搞不好人家還以為你是認真魔人呢！