聽新聞
test
0:00 / 0:00

豆花妹、邵庭兩大宅男女神誰正？ 網友竟一面倒選她

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在PTT發文，詢問眾鄉民心中的女神是豆花妹（左）還是邵庭？聯合報系資料照
一名網友在PTT發文，詢問眾鄉民心中的女神是豆花妹（左）還是邵庭？聯合報系資料照

每個人心中總會有一名地位難以動搖的男神或是女神，一名網友在PTT「表特板」發了數張照片，好奇問眾多鄉民，豆花妹邵庭誰比較正？

豆花妹本名蔡黃汝，起初是在台灣故事館打工賣豆花，被網友將美照上傳到PTT表特板後，接著參加電視節目《大學生了沒》後而走紅，2010年宣布出道至今，已從當初表特板的宅男女神，漸漸轉型朝戲劇發展。

從展場showgirl發跡的邵庭，自2008年參加綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》的校園美女選拔而走紅，不過4年前邵庭毅然決然揮別演藝圈轉戰電商，今年6月初她的電商事業月營收已經破億，可說從宅男女神轉型成電商女帝。

如今有網友在PTT「表特板」上貼出豆花妹與邵庭的多張照片，原PO直截了當地詢問眾鄉民「豆花妹vs.邵庭，誰比較正？」

貼文曝光後引起網友熱烈回應，原先以為是拉鋸戰，不料眾多鄉民卻一面倒支持豆花妹，「都很正，但我愛豆花妹」、「秒選豆花妹」、「當然是豆花學姊啊」；即使勝負呈現一面倒，仍有不少網友聲援邵庭，「邵庭很猛做生意被陰還可以力挽狂瀾賺翻，根本女強人」、「邵庭本人超正」、「邵庭以前是我們鄰居，本人超正對人也很好都會主動打招呼」。

豆花妹 邵庭 PTT 宅男

相關新聞

【一劍浣春秋】不只女優說中文！真正的華人「陳美惠」加入日本暗黑界

「日本市場已經非常疲憊了，我們需要向海外進軍。」

豆花妹、邵庭兩大宅男女神誰正？ 網友竟一面倒選她

每個人心中總會有一名地位難以動搖的男神或是女神，一名網友在PTT「表特板」發了數張照片，好奇問眾多鄉民...

有初戀感！電競人氣網紅妮妮 笑容甜美成網友理想型

電競遊戲雖然以男性為主，但亦有不少女性參與其中！台灣遊戲實況主持妮妮（妮妮子、翁子婷、Niniko，IG：__tingwong）就是其中之一，她除了懂電玩之外，亦以嬌小身材加可愛樣子而大受歡迎！

【一劍浣春秋】8支作品都冠軍！2020年AV界的天下第一人是？

很快地，再20天不到，2020年就要結束了。

【一劍浣春秋】什麼樣的女孩會拍AV？現在這個職業的人最想不開！

看AV，什麼樣的女優最能勾起你體內的鬥魂？

韓國童顏「國民姪女」扮哈利波特 粉絲喊：怎麼可以正成這樣

運動場上正妹多，過去韓國滑冰選手金妍兒，就曾受到矚目。而體操界後起的孫延在，又因為外表亮麗，被比喻為是「韻律體操界的金妍兒」。

53歲凍齡阿嬤抱孫如母子合照 26年前美顏曝光網友驚呆了

生過孩子的女人容易老？印尼一位新手阿嬤黛維（Puspa Dewi）卻有凍齡本領，臉上幾乎看不到歲月的痕迹，身材窈窕不走樣，即使站在20多歲的兒子身邊，都被誤當情侶...

【一劍浣春秋】想看無碼非難事！這四個地方都沒有馬賽克

喜歡AV熱愛AV沒有AV就吃不下飯睡不著覺的朋友，你會不會覺得看片時有馬賽克擋在該邊很不應該？

【一劍浣春秋】被新冠肺炎逼去賣肉！偶像落難成女優

「想去搜尋我的過去是各位的自由，但請大家不要打擾我之前所屬的團體和粉絲，最後，也希望大家能從現在開始關注我，為我打氣。」

最像妙麗就是她！英高中生激似艾瑪華森 粉絲：根本分不出來

英國女星艾瑪華森（Emma Watson），自從出演「哈利波特」電影系列後爆紅，成為全球的知名女演員，更曾被評選為擁有「全世界最美麗的臉龐」。而近來也又有一位女高中生，因為長相酷似艾瑪華森，而引起話題。

正妹女警學生照曝光！網一看暴動狂喊：我有罪，快來逮捕我

近日網路上流行改變大挑戰（#howmuchhaveyouchangedchallenge），吸引網紅、藝人、政治人物PO出前後對比照，而臉書粉專「TCPB局長室」也參與挑戰，貼出正妹女警的對比照，網友看完暴動直呼「為什麼沒有附上IG呢？」

泰口罩美女因豪乳照片瘋傳爆紅 網友急起底真人IG超養眼

疫情下大家經常笑稱「戴上口罩人人都是帥哥美女」，不過這位泰妹卻因為戴口罩照而爆紅！日前1位少女因為連口罩都遮不住的美貌及豐滿物材而引起一眾網民關注，後來被人起底發現原來是泰國網紅Mina（IG：wmookies）！

熱門新聞

Whoscall被外送員改名「全裸取餐請小心」 他困擾上網求助

宵夜點「鹹豆漿」同事嫌棄像「餿水」 網反擊：根本人間極品

一個人吃熱炒怎麼點？網推「這3道」 加碼曝測店家實力菜色

糖果機內見「老鼠偷啃棒棒糖」 媽嚇壞：不敢給小孩玩了

台南有忍者出沒？ 網友一看驚呼根本隱身術

監獄生活長啥樣？作息表曝光 網驚呼：比當兵爽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。