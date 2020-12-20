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豆花妹、邵庭兩大宅男女神誰正？ 網友竟一面倒選她
每個人心中總會有一名地位難以動搖的男神或是女神，一名網友在PTT「表特板」發了數張照片，好奇問眾多鄉民，豆花妹和邵庭誰比較正？
豆花妹本名蔡黃汝，起初是在台灣故事館打工賣豆花，被網友將美照上傳到PTT表特板後，接著參加電視節目《大學生了沒》後而走紅，2010年宣布出道至今，已從當初表特板的宅男女神，漸漸轉型朝戲劇發展。
從展場showgirl發跡的邵庭，自2008年參加綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》的校園美女選拔而走紅，不過4年前邵庭毅然決然揮別演藝圈轉戰電商，今年6月初她的電商事業月營收已經破億，可說從宅男女神轉型成電商女帝。
如今有網友在PTT「表特板」上貼出豆花妹與邵庭的多張照片，原PO直截了當地詢問眾鄉民「豆花妹vs.邵庭，誰比較正？」
貼文曝光後引起網友熱烈回應，原先以為是拉鋸戰，不料眾多鄉民卻一面倒支持豆花妹，「都很正，但我愛豆花妹」、「秒選豆花妹」、「當然是豆花學姊啊」；即使勝負呈現一面倒，仍有不少網友聲援邵庭，「邵庭很猛做生意被陰還可以力挽狂瀾賺翻，根本女強人」、「邵庭本人超正」、「邵庭以前是我們鄰居，本人超正對人也很好都會主動打招呼」。
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