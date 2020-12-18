【一劍浣春秋】不只女優說中文！真正的華人「陳美惠」加入日本暗黑界

「日本市場已經非常疲憊了，我們需要向海外進軍。」

和我說這話的是日本最頂尖事務所的社長，他手上可是有AV界排名前五名的女優，連他都這麼說了，其他經紀公司只怕想法也差不多。當然，第一線的片商肯定更有危機感，所以除了要求各平台對海外的顧客更友善一點（所以很多平台有中文介面了），當然也免不了拍一些給海外影迷看的作品。

本庄鈴那支講中文的片子很逗。 圖／翻攝自dmm

這裡面最認真的莫過於有「什麼都是真的」之稱的SOD集團了。之前，這家以創意著稱的片商推出了全中文的作品－－除了封面有大量的中文外，裡面的女優包括本庄鈴、波多野結衣還有大槻響等人說的台詞也通通都是中文，也真難為這些女優了，在學校他們大多外語成績不怎麼好，每個都只會a little English，想不到現在AV界拍片還要背中文台詞⋯⋯

結果呢？坦白說這些女優在講什麼我有聽沒有懂，這支作品的銷售在日本也一般般，但透過媒體的傳播，女主角「本庄鈴」馬上就獲得台灣市場的關注，不但有了代言邀約上門也被邀請參加成人博覽會。也因為有成功的例子在前，所以你會發現在學中文的女優變多了，而片商更是積極發掘能夠與日本人溝通也能吸引華人影迷的女優。

林美玲橫跨中日情色圈。 圖／翻攝自amazon

之前的「林美玲」就是一例，號稱台灣出身的她其實是在日本工作的中國大陸人，不只能說流利的日文也能一口京片子，就算在日本AV界能見度並不高但靠著雙語能力還是讓她靠著這段女優的資歷成為華人界的情色女神。但光林美玲一個還不夠，所以向來腦筋動得快還很會急轉彎的SOD集團又推出新的華人女優－－

她叫「陳美惠」，今年26歲，來自中國大陸吉林省，是個中文老師。和之前什麼公視女主播蔡淑華還有台灣新偶像張心凌不同，現在片商也都知道找日本女優假扮華人完全沒有說服力，為了要讓大家半信半疑，除了要找大家都不認識的新面孔演出，女優本身更要有還不錯的中文水準，尤其這支作品強調陳美惠是個中文老師，她如果講得結結巴巴那只會被人恥笑⋯⋯

那，陳美惠的演出怎樣？

現在陳美惠成了焦點。 圖／翻攝自dmm

一分多鐘的試看影片她只講了一句中文「我要去高潮了」，坦白說是有點怪怪的，在台灣，女孩子會說的應該是「我要去了」或是「我高潮了」，不知道對岸的東北女孩是不是也如此？另外，為了告訴大家她和一般的日本AV女優不一樣，所以片商替她加了個「腋魔俠」的設定，將她不知道沒刮腋毛能不能拍AV的困擾變成賣點，讓日本男優不只舔還把子彈發射在她那兒，把這支華人片還加入了癖好片的成分〜

但你說這位陳美惠真的是吉林省人嗎？其實還是很難講，畢竟現在會講中文、甚至是講得很好的日本人實在不少，我們還是當作一場戲看過笑過硬過射過就算了。但如果你實事求事非得搞個水落石出倒也不難，只要等片子出來看看陳美惠手臂上接種疫苗的痕跡就知道，如果是像老和尚頭上的戒疤一樣一排三個一共三排那就是日本人，如果和你我一樣只有一個窟窿的才有可能是他們請去助拳的外籍傭兵。