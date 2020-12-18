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有初戀感！電競人氣網紅妮妮 笑容甜美成網友理想型

香港01 / 卓柏安
台灣遊戲實況主持人妮妮笑容甜美，是90後的人氣網紅。圖截自IG「_tingwong」
台灣遊戲實況主持人妮妮笑容甜美，是90後的人氣網紅。圖截自IG「_tingwong」

電競遊戲雖然以男性為主，但亦有不少女性參與其中！台灣遊戲實況主持妮妮（妮妮子、翁子婷、Niniko，IG：__tingwong）就是其中之一，她除了懂電玩之外，亦以嬌小身材加可愛樣子而大受歡迎！

妮妮是一名90後，在電競界有相當的名氣，至今已經有接近40萬名粉絲在IG上追蹤她。她在自我介紹中提到，自己除了是遊戲實況主，亦有從事影音製作、拍攝及YouTuber等。

妮妮最能吸引到粉絲的，相信就是令人有初戀感覺的笑容，身高154公分的她加上一頭中短頭髮，或許會是很多人的女友理想型！妮妮身形線條都不錯，相信與她平時喜歡健身有關，而她亦都會在社交媒體上分享自己的健身過程，看來想有好身材，重點還是要努力！

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文章授權轉載自《香港01》

Instagram 網紅 電競

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