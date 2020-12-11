【一劍浣春秋】8支作品都冠軍！2020年AV界的天下第一人是？

很快地，再20天不到，2020年就要結束了。

和各行各業一樣，因為肺炎之故，AV界也受到了毀滅性的打擊，有些女優比原先規劃的更快陣亡、有些被看好的新人因為發片和活動大亂導致表現不如預期，還有些女優原本說的高規格出道沒了⋯⋯這一行在強逼女優拍片後本就孱弱，新冠肺炎這一折騰，更糟了。

更慘的是疫情還不知道要燒多久，東京現在每天都超過500人確診，再這樣下去那些辦活動的店舖都要倒光了。而在這個讓人窒息的2020年，你知道片商和經紀公司要怎麼度過經營的危機嗎？除了不得不為的把一些活動轉為線上舉辦外，他們還打算怎麼做？

答案是，找更多更好的新人！

2020年就是新人多。 圖/翻攝自 ideapocket

沒辦法，不要說現在掌控AV界運作的這批人了，就算請出替蒼井空操盤的老先覺也不知道怎麼因應疫情帶來的打擊；所以大家的想法又回歸到很原始的狀態——為什麼不賺錢呢？因為片子賣得很差；那片子為什麼賣很差呢？因為盜版太多然後能打的女優太少；那要怎麼解決問題呢？現在沒辦法解決提出問題的人，既然能打的女優太少，那就多找幾個能打的人來！

所以有在計算的朋友一定發現了，雖然疫情讓很多女優發片不正常生計受影響，但在度過自肅暫停所有活動的那個月後新人反而變得更多也死得更快，那在這麼多新人當中，誰是繼高橋聖子之後新一代的救世主呢？

答案只有一個，安齋拉拉。

安齋重回低調路線。 圖/翻攝自s1s1s1

講來實在令人悲傷，安齋拉拉其實不是真正的新人——不用很懂AV的朋友都知道，這位女優已經三進三出AV界，第一次，她是名震江湖的宇都宮紫苑，第二次，她是轟動武林驚動萬教的RION；這一次，她則是用之前輾壓寫真界的藝名安齋拉拉二度回歸，儘管距離剛加入AV界已經有7年的時間，但這一行仍然沒有她的對手⋯⋯

8個月，連續8個月，這8個月她一直都是銷售冠軍，沒有人能撼動她的王者地位；而且這次比之前更屌，安齋拉拉在出道時就透過經紀公司說不會使用任何社群帳號也不參加任何活動（之前在RION時代她曾經用過twitter和IG也參加過幾次活動），她要做的就只是時間到去拍片，其他就不關她的事了！

RION是她比較活躍的時候。 圖/翻攝自 graphis

更不要說在片中的演出並非特別出色了，她沒有像吉澤明步一樣每一年演出都在進化，也不是像波多野結衣已經到達導師的境界，會被片商指名去調教開發新人，更不像椎名空一樣專精於某方面的演出，這樣還能拿銷售冠軍，日本影迷是抖M嗎？

不，不是的，安齋拉拉其實和剛進軍NBA的俠客歐尼爾一樣，天賦條件真的太好了：光看她的綽號「神乳」你就知道她的賣點所在，光看到兩顆J罩杯的奶子塞滿淫光幕，你就知道為什麼有人光是聽到她的名字就高潮了。

但不只是奶喔，安齋拉拉另一點讓其他人所不及的，是她還有水準以上的臉蛋、不算太油的腰身和一雙又長又直的美腿一對，要比奶大要比漂亮或許安齋都不是最高水準，但比她漂亮的奶沒她大，比她奶大又沒她漂亮，自然在影迷的心目中就是她分數最高了〜

宇都宮是劃時代的強者。 圖/翻攝自s1s1s1

再加上她極度低調除了拍片以外什麼都不管，反而讓大家對神秘的她更有興趣：她平常和誰比較友好？現在又躺在誰的床上？除了男優可以摳還有沒有什麼可以挖的地方？在這個凡走過必留下痕跡的網路時代為什麼始終沒人爆她的料？極度的神秘帶來的是極度的令人好奇，雖然這一招用了七年還是一樣很有效果，也難怪她有恃無恐，想拍就拍不想拍就完全消失⋯⋯

雖然這樣講很M，不過AV界還是需要她，2021年，歡迎四度回歸！